Ντάνι Μάστερσον: Ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 30 ετών για τους βιασμούς δυο γυναικών

O 47χρονος ηθοποιός Ντάνι Μάστερσον κρίθηκε ένοχος πριν από λίγους μήνες, και αντιμετωπίζει μέχρι και ισόβια για τους βιασμούς

Ένοχος για δυο βιασμούς κρίθηκε πριν από μερικούς μήνες ο Ντάνι Μάστερσον, ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστή και η ποινή του 47χρονου ηθοποιού. Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Αντζελες καταδίκασε τον Μάστερσον σε 30 χρόνια έως ισόβια για τους βιασμούς που διέπραξε εις βάρος δυο γυναικών, κατά το διάστημα 2001 - 2003 (συνολικά τρεις γυναίκες των κατηγόρησαν).

Το δικαστήριο τον καταδίκασε για βιασμό δύο γυναικών το 2003, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε ετυμηγορία σχετικά με την καταγγελία του Νοεμβρίου του 2001, που αφορούσε σε πρώην σύντροφό του.

Στην χθεσινή ανακοίνωση, έγινε γνωστό πως απορρίφθηκε και η αίτηση της υπεράσπισης του, για νέα δίκη. Η ποινή που του αποδόθηκε είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη από το νόμο και σημαίνει ότι ο Μάστερσον θα μπορεί να αποφυλακιστεί υπό όρους μετά την έκτιση τουλάχιστον 25 χρόνων, αλλά μπορεί να μείνει και στη φυλακή ισόβια.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Μάστερσον χρησιμοποίησε την εξέχουσα θέση του στην Εκκλησία της Σαϊεντολογίας για να αποκρύψει τις πράξεις του και να αποτρέψει τα θύματα από το να μιλήσουν. Συγκεκριμένα κατηγορήθηκε πως βίασε τρεις γυναίκες, οι οποίες ήταν επίσης μέλη εκείνη την εποχή.



Οι βιασμοί συνέβησαν κατά την περίοδο του 2001 - 2003, και επειδή οι ίδιες αποτελούσαν μέλη της Εκκλησία της Σαϊεντολογίας, τους απαγορεύτηκε να καταγγείλουν τον βιασμό τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είχε συμβάλλει στην συγκάλυψη των σεξουαλικών επιθέσεων, κάτι που η οργάνωση αρνήθηκε κατηγορηματικά. Τα θύματα είχαν αφήσει στις καταθέσεις τους σαφείς αιχμές για τις πρακτικές της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, λέγοντας ότι μετά τις καταγγελίες για τον βιασμό τους τις παρακολουθούσαν, τις απειλούσαν και τις φωτογράφιζαν παρά τη θέλησή τους.

