Danny Masterson: Ένοχος για δυο βιασμούς ο διάσημος ηθοποιός - Αντιμέτωπος με ισόβια

Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είχε συμβάλλει στην συγκάλυψη των σεξουαλικών επιθέσεων

Ο Danny Masterson πέρα από διάσημος ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς «That '70s Show», είναι και υψηλόβαθμο μέλος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας. Το 2017 με την εμφάνιση του κινήματος «Μetoo» στις ΗΠΑ, κατηγορήθηκε από 3 γυναίκες για βιασμό, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.



Έκτοτε η έρευνα και η δίκη ξεκίνησε και συνεχίστηκε επί 3 χρόνια, μέχρι τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για δυο βιασμούς, ενώ για τον τρίτο δεν έχουν βρεθεί ακόμη ικανοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία. Και οι τρεις γυναίκες φαίνεται να βιάστηκαν κατά την περίοδο του 2001 - 2003, ενώ και οι ίδιες αποτελούσαν μέλη της Εκκλησία της Σαϊεντολογίας, η οποία τις απέτρεπε από το να καταγγείλουν τον βιασμό τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας είχε συμβάλλει στην συγκάλυψη των σεξουαλικών επιθέσεων, κάτι που η οργάνωση αρνήθηκε κατηγορηματικά.



Οι αξιωματούχοι της Σαϊεντολογίας είπαν σε μια από τις καταγγέλλουσες ότι θα την έδιωχναν από την Εκκλησία (αν προχωρούσε σε αποκάλυψη), εκτός αν υπογράψει συμφωνία μη αποκάλυψης και αποδεχτεί μια αποζημίωση ύψους 400.000 δολαρίων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

‘That '70s Show’ star Danny Masterson has been found guilty on two counts of rape, faces 30 years in prison. pic.twitter.com/2FoSM4SM2V



Καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση προσπάθησε να υπονομεύσει την αξιοπιστία των τριών γυναικών εστιάζοντας στις ασυνέπειες στις μαρτυρίες τους και στην φερόμενη κίνησή τους να πάρουν «εκδίκηση» εναντίον της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας.

Μεταξύ άλλων, τα θύματα είχαν αφήσει στις καταθέσεις τους σαφείς αιχμές για τις πρακτικές της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, λέγοντας ότι μετά τις καταγγελίες για τον βιασμό τους τις παρακολουθούσαν, τις απειλούσαν και τις φωτογράφιζαν παρά τη θέλησή τους.



Οι βιασμοί φέρονται να έλαβαν χώρα στο απόγειο της φήμης του, όταν πρωταγωνιστούσε στο «That ’70s Show». O ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι η ιδιότητά του ως μέλος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας δημιουργούσε αρνητικό κλίμα εις βάρος του.

Danny Masterson, the former star of “That ’70s Show,” was convicted Wednesday on two counts of forcible rape. He faces a potential sentence of 30 years to life in prison on the two charges.https://t.co/QloLGffvFA pic.twitter.com/SjHhfDhCPr