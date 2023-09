Γαλλία: Σχολεία έστειλαν στο σπίτι τους μαθήτριες που φορούσαν αμπάγια

Οι μαθήτριες που φόρεσαν αμπάγια στο σχολείο την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, επέστρεψαν σπίτι τους

Στα τέλη Αυγούστου, έγινε γνωστό πως οι μαθήτριες στη Γαλλία δεν θα μπορούν να φορούν αμπάγια (ένα παραδοσιακό μακρύ φόρεμα που καλύπτει όλο το σώμα) πλέον στα δημόσια σχολεία της Γαλλίας. Ο Υπουργός Παιδείας της Γαλλίας το ανακοίνωσε και ο νέος νόμος τέθηκε, όπως τελικά είδαμε, σε ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα, σχολεία στη Γαλλία ζητούν από τις μαθήτριες που εμφανίζονται στο σχολείο φορώντας την αμπάγια, να επιστρέψουν στο σπίτι τους για να αλλάξουν ρούχα, καθώς περίπου 300 κορίτσια εμφανίστηκαν με το ένδυμα αυτό για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Τα περισσότερα από τα κορίτσια συμφώνησαν στη συνέχεια να αλλάξουν με άλλα ρούχα.

Τα περισσότερα κορίτσια συμφώνησαν στη συνέχεια να ντυθούν διαφορετικά και μπόρεσαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Σε σύγκριση με τα 12 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια που ξεκίνησαν τη Δευτέρα, η κυβέρνηση πιστεύει ότι οι αριθμοί δείχνουν ότι η απαγόρευσή της είχε μεγάλη αποδοχή. Ωστόσο, 67 κορίτσια αρνήθηκαν να συμμορφωθούν και στάλθηκαν στο σπίτι τους. Η συνέχεια προβλέπει διάλογο με τις οικογένειές τους και αν η συζήτηση δεν εξελιχθεί ομαλά, οι μαθήτριες θα αποκλειστούν.

