Γαλλία: Οργή και έντονα επεισόδια μετά τη δολοφονία 17χρονου από αστυνομικό

Το θύμα έπεσε νεκρό από σφαίρα επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί»

Έντονα επεισόδια ξέσπασαν χθες στη Nanterre, δυτικό προάστιο του Παρισιού, τα οποία συνεχίστηκαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μετά τον θάνατο 17χρονου οδηγού αυτοκινήτου από σφαίρα αστυνομικού επειδή «αρνήθηκε να συμμορφωθεί». Ο αστυνομικός τέθηκε υπό κράτηση.

Αρχικά, πηγές προσκείμενες στη γαλλική αστυνομία ανέφεραν πως αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο μοτοσικλετιστές της. Όμως βίντεο που κυκλοφόρησε στη συνέχεια, και επαληθεύτηκε πως είναι αυθεντικό, δείχνει τον έναν από τους δύο αστυνομικούς να σημαδεύει τον οδηγό με πιστόλι, κατόπιν να τον πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής όταν προσπαθεί να επιταχύνει, να φύγει.

Το όχημα φαίνεται να σταματά την πορεία του μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα, σ’ έναν στύλο. Ο 17χρονος Nael M, υπέκυψε στο τραύμα που υπέστη στον θώρακα. Ο θάνατος του εφήβου και οι περιστάσεις του προκάλεσαν τεράστια συναισθηματική φόρτιση και οργή στη Nanterre, όπου ζούσε. Χθες βράδυ ξέσπασαν ταραχές ανάμεσα σε κατοίκους και δυνάμεις επιβολής της τάξης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Παρόλο πουτ η αστυνομία διαβεβαίωνε πως η κατάσταση βρισκόταν «υπό έλεγχο» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η ένταση συνεχίστηκε, εξαπλώθηκε και σε άλλα προάστια στο βόρειο τμήμα του Παρισιού.

Πυρπολήθηκαν κάδοι απορριμμάτων και αυτοκίνητα, καταστράφηκαν υπόστεγα αυτοκινήτων. Διαδηλωτές έστησαν οδοφράγματα. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων.

