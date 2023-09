Μαρόκο: Ξεπέρασαν τους 2.000 οι νεκροί - Προσπάθειες να βρεθούν επιζώντες

Τριήμερο εθνικό πένθος για το Μαρόκο, με έντονους φόβους για το που θα φτάσει ο αριθμός των νεκρών

Εικόνες ολέθριας καταστροφής έρχονται από το Μαρόκο, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.000. Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά τα τελευταία 24ωρα, ενώ ο σεισμός των 6,8 ρίχτερ που χτύπησε την πόλη, είναι ο φονικότερος των τελευταίων 60 χρόνων της χώρας.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών του Μαρόκου, οι νεκροί ανέρχονται σε 2.012 και 2.059 είναι οι τραυματίες, εκ των οποίων 1.404 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Την ίδια στιγμή, Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Μαρόκο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό.

This was the moment a powerful magnitude 6.8 earthquake struck Morocco near Marrakesh on Friday night, killing hundreds of people and destroying ancient buildings ⤵️ pic.twitter.com/EKZ4uPP8p9