Παραιτήθηκε ο Λουίς Ρουμπιάλες μετά το φιλί στην Τζένιφερ Ερμόσο

Κινείται δίωξη σε βάρος του - Όλες οι πληροφορίες για την υπόθεση

Το κλιπ με το φιλί του Λουίς Ρουμπιάλες στην Τζένιφερ Ερμόσο, μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, έφτασε στις οθόνες όλων μας. Η ίδια η Ερμόσο παραδέχτηκε πως η κίνηση αυτή δεν ήταν συναινετική, την έφερε σε δύσκολη θέση και μάλιστα προχώρησε σε καταγγελία εις βάρος του, ανοίγοντας έναν κύκλο αποκαλύψεων γύρω από τον Πρόεδρο της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.



Σήμερα όμως, έγινε γνωστό πως ο Λουίς Ρουμπιάλες παραιτήθηκε από πρόεδρος της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μια κίνηση που αποφάσισε μετά τις έντονες επικρίσεις για την συμπεριφορά του. «Δεν μπορώ να συνεχίσω τη δουλειά μου» δήλωσε, σε εμφάνισή του στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν. Ο 46χρονος παραιτήθηκε, επίσης, από τη θέση του αντιπροέδρου της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA.

And there we have it: Luis Rubiales says he will resign.



No apology to Jenni Hermoso and the women's national team, of course. Instead he's announced this in 2-hour Piers Morgan interview, no doubt giving voice to every possible excuse in the book. SIGH.https://t.co/sB59rbnwJd