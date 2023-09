Ο Γούντι Άλεν υποστηρίζει δημόσια τον Ρουμπιάλες για το φιλί στην Ισπανίδα παίκτρια και κάνει απαράδεκτες δηλώσεις

«Δεν την παρενόχλησε, ήταν απλά ένα φιλί», υποστηρίζει ο Γούντι Άλεν, για το φιλί του Ρουμπιάλες στη Ερμόσο, παρά τη θέληση της

Τι και αν η ίδια η Ερμόσο παραδέχτηκε πως το φιλί του Λούις Ρουμπιάλες, την έφερε σε δύσκολη θέση, δεν της άρεσε, και την έκανε να νιώσει την απόλυτη ασέβεια, -ο Γούντι Άλεν έχει διαφορετική άποψη. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί ούτε να κατανοήσει, ούτε και να αντιληφθεί την σεξουαλική παρενόχληση.

Για να σε βάλουμε στο θέμα, πριν από μερικές ημέρες η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Ισπανίας, κατάφερε να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 1-0 της Αγγλίας. Στο τέλος του αγώνα όμως, ο Λούις Ρουμπιάλες (Πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου) αποφάσισε να αρπάξει την αθλήτρια Τζένι Χερμόσο, να την αγκαλιάσει, να πιάσει το πρόσωπό της με τα χέρια του και να τη φιλήσει στο στόμα.



Λίγο μετά η ίδια παραδέχτηκε πως η κίνηση δεν της άρεσε, ενώ η Υπουργός Ισότητας της Ισπανίας πήρε θέση στο περιστατικό, και ξεκίνησε προανακριτική διαδικασία από την Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου για ορισμένα «γεγονότα που θα μπορούσαν να συνιστούν έγκλημα σεξουαλικής συμπεριφοράς και προσβολή».

Spain’s women’s football team announce they will not play another match until Spanish football president Luis Rubiales resigns, which he refuses to do.



Rubiales grabbed team member Jenni Hermoso and planted a non-consensual kiss on her lips at the World Cup final. pic.twitter.com/hw6sXHLWrd