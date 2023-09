Χαβάη: Νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα - Η τρίτη μέσα στο 2023

Είναι η τρίτη ηφαιστειακή έκρηξη, μετά από εκείνη του Ιανουαρίου και του Ιουνίου, από τις αρχές του έτους

Μετά από σχεδόν τρεις μήνες, το ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης άρχισε να εκρήγνυται ξανά, με λάβα να εκχύνεται από έναν από τους κρατήρες του. Σύμφωνα με το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, η έκρηξη ξεκίνησε γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) την Κυριακή στον κρατήρα Halema'uma'u στην καλντέρα στην κορυφή του ηφαιστείου Κιλαουέα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Κιλαουέα είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο στο νησί και έχουν γίνει αρκετές εκρήξεις από το 2020. Πριν την έκρηξη, σημειώθηκε «μια περίοδος έντονης σεισμικότητας και ταχείας διόγκωσης της κορυφής του». Η τωρινή κατάσταση δεν είναι ωστόσο επικίνδυνη για τους πολίτες, τουλάχιστον προς το παρόν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Hawaii’s Kilauea volcano began erupting again after nearly three months of quiet, with glowing lava flows bursting within one of its craters https://t.co/XXRUkUNKB1

Μετά την έκρηξη, εκφράστηκαν ανησυχίες για τα σωματίδια που μπορεί να κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. «Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση σε αυτά τα ηφαιστειακά σωματίδια, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και των ματιών» ζήτησαν οι αρχές.

At this time, lava at Kilauea is confined to the summit and does not pose a lava threat to communities. However, eruptions emit volcanic particles and gases which may create breathing problems for people exposed. Follow guidance from @Volcanoes_NPS staff if you are in the area. pic.twitter.com/RzlnzVQvwM