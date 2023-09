Απεργία στο Χόλιγουντ: Οι σεναριογράφοι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τα στούντιο

Συνδικάτα και στούντιο θα μπορούσαν να έχουν συμφωνία ακόμα και σήμερα, σύμφωνα με τα ξένα Μέσα

Οι σεναριογράφοι στο Χόλιγουντ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με τα κινηματογραφικά στούντιο για τη λήξη της απεργίας των συνδικάτων τους. Μάλιστα, τα ξένα Μέσα μεταδίδουν πως συνδικάτα και στούντιο θα μπορούσαν να έχουν συμφωνία ακόμα και σήμερα. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν ότι αν δεν υπάρξει τελικά συμφωνία, η απεργία ίσως τελικά κρατήσει και μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Τα μέλη του συνδικάτου WGA βρίσκονται σε απεργία εδώ και μήνες, «παγώνοντας» την παραγωγή τηλεοπτικών σειρών και ταινιών στο Χόλιγουντ. Η παραγωγή έχει σταματήσει για αρκετές σειρές και ταινίες.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end.