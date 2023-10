Η καλή πλευρά του ΤikTok, το απολαμβάνει. Η άλλη, που το παίρνει προσωπικά, αποτελείται κυρίως από superstraight άντρες, φανατικούς του Τζο Ρόγκαν και των κρυπτονομισμάτων

Αν έχεις TikTok, σίγουρα ξέρεις τι είναι το girl math. Αν όχι, ώρα να μάθεις ότι είναι ένας τέλειος τρόπος να δικαιολογείσαι (στον εαυτό σου, κυρίως) για τις παρορμητικές αγορές σου. Πήρες κάτι, δεν σου άρεσε και το επέστρεψες; Πήρες τα λεφτά σου πίσω, άρα πλούτισες. Πλήρωσες 50 ευρώ παραπάνω για να γλιτώσεις τα έξοδα αποστολής που ήταν 3.99; Πανέξυπνη κίνηση και μπράβο σου, έκανες το τέλειο deal. Πλήρωσες με μετρητά; Ε, άρα δεν χάλασες χρήματα. Είναι αστείο, είναι κάτι που σκεφτόμαστε όλοι, όχι μόνο οι γυναίκες - φυσικά και οι superstraight άντρες θεώρησαν ότι έπρεπε να το κοροϊδέψουν γιατί είναι κοριτσίστικο, άρα χαζό.

Ήρθε η ώρα της εκδίκησης, λοιπόν, γιατί στην καλή πλευρά του ίντερνετ, δεν είμαστε σεξιστές *emoji με χαμόγελο*.

Τι είναι το boy math; Το να θέλεις 0 παιδιά, αλλά να έχεις 0 προφυλακτικά στο σπίτι σου. Το να είσαι 1.68 αλλά να δηλώνεις 1.75 - και το να έχεις κακή σχέση με τις μονάδες μέτρησης μήκους, γενικότερα. Το να πιστεύεις ότι η απάντηση στο «εσύ τελείωσες;», είναι πάντα «ναι». Το να φοβάσαι ότι βγαίνει μαζί σου για να την κερνάς, ενώ κυριολεκτικά έχεις μόνο τρία ζευγάρια κάλτσες. Και σε κερνάει πάντα εκείνη, γιατί το ξέρει. Προσωπικό μου αγαπημένο, το να υποστηρίζουν με πάθος ότι «not all men», μέχρι που τους λες ότι έχεις φίλους άντρες. Τότε, υπάρχει πρόβλημα - εμπιστεύεται εσένα, εκείνους δεν εμπιστεύεται διότι «ξέρει πώς σκέφτονται».

Όπως έγραψε πρόσφατα το Wired, Όλοι στο Ίντερνετ Είμαστε Κορίτσια - που ισχύει, αν το καλοσκεφτείς. Συμφωνούμε πως ο Πέδρο Πασκάλ είναι universal daddy, μας αρέσει το girl dinner που δεν είναι κανονικό γεύμα αλλά σνακς με αλκοόλ, κάνουμε girl math. Τα trends που έχουν το «girl» μέσα, στην πραγματικότητα εκφράζουν αντιλήψεις και καταστάσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας, ανεξάρτητα από το φύλο του - το «κορίτσι» χρησιμοποιείται συμβολικά.

Το boy math, από την άλλη, είνα κάπως πιο στοχευμένο, και καλά κάνει. Οι γυναίκες βαρέθηκαν να τις υποτιμούν στα σόσιαλ μίντια άντρες που θεωρούν τους εαυτούς τους καλύτερους, επειδή είναι άντρες. «Το boy math είναι όταν ΕΣΥ ούτε μαγειρεύεις, ούτε καθαρίζεις το σπίτι σου, αλλά αποκαλείς τεμπέλα τη γυναίκα που κάνει ακριβώς το ίδιο», έγραψαν στο Twitter - δεν είχαν κι άδικο.

Είναι το boy math η απάντηση στον online μισογυνισμό, αλλά με χιούμορ και memes; Θα μπορούσε, γιατί κάνει έξαλλο το κοινό που στοχεύει.

Μέχρι κι η AOC το έγραψε στο Twitter.

Boy math is needing 15 attempts to count the votes correctly to become Speaker and then shutting down the government 9 months later