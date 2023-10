Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Χοακίν Φίνιξ, Κέιτ Μπλάνσετ και άλλοι έστειλαν επιστολή στον Μπάιντεν

55 διάσημοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες υπέγραψαν την συγκεκριμένη επιστολή προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

Θέση στην εξέλιξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, αποφάσισαν να πάρουν 55 διάσημοι καλλιτέχνες, στέλνοντας επιστολή στον Τζο Μπάντεν. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι καλλιτέχνες ζητούν από τον Μπάιντεν στην επιστολή, να πιέσει για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Μερικά από τα ονόματα που υπέγραψαν είναι αυτό του Χοακίν Φίνιξ, η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζον Στιούαρτ, η Κρίστεν Στιούαρτ, η Σούζαν Σαράντον, ο Ριζ Άχμεντ ο Ράμι Γιούσεφ.

A group of 55 prominent artists and advocates in the entertainment industry have signed an open letter to President Biden, urging for a call for a ceasefire in Gaza and Israel. See the full list below:



