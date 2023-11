Οι ισραηλινές δυνάμεις μπήκαν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα

Οι Ισραηλινοί ψάχνουν στα υπόγεια για μαχητές της Χαμάς

Δυνάμες του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» εναντίον μαχητών της Χαμάς στο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας. Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ - ΜΠΕ, χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς, που έκανε λόγο για «εντατικά πυρά».

Σύμφωνα πάντα με το Ισραήλ, το νοσοκομείο Σίφα φιλοξενεί στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και «χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν ανθρώπινη ασπίδα» κάτι που η Χαμάς το διαψεύδει.

🔴 Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and…