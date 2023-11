Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Στους 14.200 οι νεκροί κι από τις δύο πλευρές

Ο πόλεμος μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, σε νούμερα

Μεγαλώνει αδιανόητα η λίστα των νεκρών από τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τα νούμερα να μιλούν από μόνα τους. Ο νέος αριθμός των θυμάτων κι από τις δύο πλευρές φθάνει τους 14.200. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο ελέγχεται από την Χαμάς, 13.000 σκοτώθηκαν από τις 7 Οκτωβρίου στον πόλεμο μέχρι τώρα.

Το υπουργείο λέει ότι 5.500 από όσους σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας είναι παιδιά και 3.500 γυναίκες. Ο αριθμός των τραυματιών που ανακοίνωσε η Χαμάς είναι 30.000, αμετάβλητος από χθες. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 1.200 νεκρούς και 242 ομήρους.

Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Νέα βίντεο από τον ισραηλινό στρατό

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο και εικόνες προκειμένου να στηρίξει την θέση του σύμφωνα με την οποία το νοσοκομείο αλ Σίφα χρησιμοποιήθηκε ως βάση της Χαμάς.

The IDF has been telling the world the truth about the Shifa Hospital.



The operation is ongoing and is being conducted carefully, all in order to locate and dismantle Hamas infrastructure in the hospital.



Still don’t believe us? See for yourselves the evidence shown by IDF… pic.twitter.com/4H9hWJpnID November 19, 2023

Σχετικά με το πρώτο βίντεο επισημαίνει: «Οι IDF λένε στον κόσμο την αλήθεια για το νοσοκομείο αλ Σίφα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και διεξάγεται προσεκτικά, όλα αυτά με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάλυση της υποδομής της Χαμάς στο νοσοκομείο. Ακόμα δεν μας πιστεύετε; Δείτε μόνοι σας τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διεθνής Εκπρόσωπος των IDF».

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Στην δεύτερη ανάρτηση αναφέρει: «Πρόκειται για ντοκουμέντα από το νοσοκομείο αλ Σίφα από την ημέρα της σφαγής, 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των ωρών 10:42 π.μ. και 11:01 π.μ., όπου όμηροι, ένας πολίτης από το Νεπάλ και ένας πολίτης από την Ταϊλάνδη, που είχαν απαχθεί από το ισραηλινό έδαφος φαίνονται περικυκλωμένοι από ένοπλους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο ένας από τους ομήρους είναι τραυματισμένος και μεταφέρεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι και ο άλλος περπατάει.

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Σίφα την ημέρα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου ως τρομοκρατική υποδομή».

«Οι δυνάμεις της DF και της ISA αποκάλυψαν μια σημαντική τρομοκρατική σήραγγα μήκους 55 μέτρων, 10 μέτρα κάτω από το συγκρότημα του νοσοκομείου αλ Σίφα κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που βασίστηκε σε πληροφορίες. Η είσοδος της σήραγγας περιέχει διάφορους αμυντικούς μηχανισμούς, όπως μια θωρακισμένη πόρτα και μια "οπή βολής", σε μια προσπάθεια της Χαμάς να εμποδίσει την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

Εδώ και εβδομάδες ενημερώνουμε τον κόσμο για την κυνική χρήση των κατοίκων της Γάζας και των ασθενών του νοσοκομείου από τη Χαμάς ως ανθρώπινες ασπίδες. Εδώ είναι περισσότερες αποδείξεις.», αναφέρουν.