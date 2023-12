Έλιοτ Έργουιτ: Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός φωτογράφος, σε ηλικία 95 ετών

Ο Έλιοτ Έργουιτ πέθανε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου

«Ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», έφυγε, σύμφωνα με το φωτογραφικό πρακτορείο Magnum, σε ηλικία 95 ετών ο θρυλικός φωτογράφος, Έλιοτ Έργουιτ. Ο φωτογράφος υπήρξε μέλος του πρακτορείου από το 1953 και πρόεδρός του για τρία χρόνια, τη δεκαετία του 1960.

Γεννημένος στο Παρίσι από Ρώσους γονείς, ο Έλιοτ Έργουιτ μετακόμισε στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδί. Παντρεύτηκε και χώρισε τέσσερις φορές, ενώ είχε έξι παιδιά, 10 εγγόνια και τρία δισέγγονα.

It is with great sadness that we announce the passing of beloved Magnum photographer Elliott Erwitt. ⁠ He died peacefully at home surrounded by family. ⁠ ⁠ PHOTO: New York, USA. 1999.⁠ ⁠ © Elliott Erwitt / Magnum Photos pic.twitter.com/Kz83cHSZce

Ο Έλιοτ Έργουιτ απαθανάτισε σημαντικές στιγμές, όπως τον περιβόητο καυγά το 1959 μεταξύ του τότε αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, και του σοβιετικού πρωθυπουργού Νικήτα Χρουστσόφ. Το 2017, στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση της Ρωσίας, μίλησε στο BBC για το πώς ήταν να παρακολουθείς τον καβγά δύο παγκόσμιων ηγετών κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. «Έκαναν φιγούρα, έπαιζαν για το κοινό τους», είπε για τη στιγμή αυτή.

Ο Έργουιτ ξεχώρισε για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες που απεικονίζουν τους δρόμους της πόλης, καθώς και για φωτογραφίες διάσημων προσώπων, όπως του προέδρου των ΗΠΑ, Τζον. Φ. Κένεντι, των ηθοποιών Μαρλέν Ντίτριχ, Μέριλιν Μονρόε και Άρνολν. Ήταν γνωστός για την αποτύπωση της θλίψης, των ζώων και των σημαντικών πολιτιστικών στιγμών.

Το 1960, σε ηλικία 32 ετών, κατέγραψε διαφημιστικά πλάνα για το κλασικό γουέστερν The Misfits με τη Μέριλιν Μονρόε, τον Μοντγκόμερι Κλιφτ και τον Κλαρκ Γκέιμπλ.

Το πρακτορείο Magnum δήλωσε ότι ο Έργουιτ θα μείνει στη μνήμη επειδή «αναζητούσε τις πιο παράλογες και γοητευτικές στιγμές της ζωής». «Ήταν η σταθερή πεποίθηση του ότι η φωτογραφία πρέπει να μιλάει στις αισθήσεις και τα συναισθήματα και όχι στη νόηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Magnum Photos πρόσθεσε ότι «θα προστατεύσει με υπερηφάνεια την εμπνευσμένη κληρονομιά του».

Elliott Erwitt, a renowned photojournalist and commercial photographer who captured mundane, sometimes fleeting scenes of life and transformed them into humorous, enthralling or disturbingly evocative moments for all time, died Nov. 29. He was 95. https://t.co/SqJNlkmZDq