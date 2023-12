Στην Ελλάδα για το GWomen Summit η Αλέσια Ζεκίνι, η δύτρια που έσπασε τα κοντέρ στο Netflix

Η Αλέσια Ζεκίνι, θα μιλήσει ζωντανά στο GWomen Summit στις 11 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

«Βάθος, πρόκληση, ενθουσιασμός». Με αυτές τις λέξεις περιγράφει η πρωταθλήτρια της ελεύθερης κατάδυσης και πρωταγωνίστρια της ταινίας The deepest breath του Netflix, Αλέσια Ζεκίνι, το πάθος της για το οποίο θα μιλήσει ζωντανά στο GWomen Summit στις 11 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Στο πουθενά και ανάμεσα στα πάντα. Εκεί που σχεδόν κανείς πάνω στη γη δεν ξέρει τί μπορεί να συναντήσει, τι μπορεί να δει, τι πρόκληση μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει. Ανάμεσα στα ρεύματα του νερού, τη θαλάσσια ζωή, το σκοτάδι, τον φόβο για το άγνωστο αλλά και την αγωνία για τη γνώση που βρίσκεται ακριβώς εκεί.

Εκεί, στα βάθη του ωκεανού με ένα λεπτό σκοινί που ενώνει την άβυσσο με τη ζωή στην επιφάνεια, η Αλέσια Ζεκίνι «τσιγκλάει» τα ανθρώπινα όρια. Φορώντας τη μαύρη ολόσωμη στολή της, που την κάνει να γίνεται σχεδόν ένα με το περιβάλλον, την απαραίτητη μάσκα και κανένα βοήθημα οξυγόνου. Κρατά την ανάσα της, βουτά στο άγνωστο και χάνεται.

Από την ηλικία των 13 ετών αγάπησε τη θάλασσα και τις βουτιές, χωρίς όμως να μπορέσει ποτέ να φανταστεί πως μία μέρα θα γινόταν η γυναίκα που έχει κάνει τη βαθύτερη βουτιά του κόσμου, χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια της το 2019. The deepest woman in the world. Βουτιά -100 μέτρων, μέσα στο μαύρο και το κρύο, σε ένα τόσο «γεμάτο» κενό. «Πριγκίπισσα της Αβύσσου», την ονόμασαν τότε.

Ο κίνδυνος ως καύσιμο

Η Ζεκίνι γνώριζε τους κινδύνους. Η Ναταλία Μολχάνοβα ήταν το πρότυπό της όμως η ίδια χάθηκε μέσα στη θάλασσα και μετά από μία βουτιά δεν βγήκε ποτέ ξανά στην επιφάνεια. Το δικό της ρεκόρ πήρε όταν βουτούσε στα 100 μέτρα. Αυτός ο κίνδυνος όμως, ο απόλυτα υπαρκτός και ρεαλιστικός, που προκαλεί φόβο ακόμη και στον πιο απλό άνθρωπο όταν κολυμπά στα «άπατα», ήταν αυτό που έδινε στη Ζεκίνι την αδρεναλίνη που χρειαζόταν για να εκτελέσει αυτό το εγχείρημα.

Η ιστορία της Μολχάνοβα, όμως, ήταν μακρινή σε σχέση με την τραγωδία που βίωσε η ίδια η Ιταλίδα το 2017.

Η τραγωδία του 2017

Το 2017 γνώρισε και ερωτεύτηκε τον Στίφεν Κίναν, που ήταν οδηγός ασφαλείας σε καταδύσεις. Έγιναν ζευγάρι και μαζί προσπάθησαν να καταρρίψουν ρεκόρ, να κάνουν βουτιές που δεν έχει ξανακάνει κανείς.

Τον Ιούλιο του 2017 βρέθηκαν στην Αίγυπτο και προσπάθησαν να κάνουν ελεύθερη κατάβαση σε ένα από τα δυσκολότερα σημεία για καταδύσεις στον κόσμο, γνωστό ως «The Blue Hole of Egypt». Είχαν σχεδιάσει τα πάντα όμως τελικά… κάτι πήγε στραβά. Κολυμπώντας μέσα σε ένα τούνελ, όταν η Ζεκίνι βγήκε από αυτό δεν μπορούσε να βρει το σκοινί για να ανέβει στην επιφάνεια και κολύμπησε προς λάθος κατεύθυνση λόγω του ότι υπήρχε χαμηλή ορατότητα και ισχυρά ρεύματα.

Τότε, ο Κίναν την εντόπισε σε περίπου 50 μέτρα βάθος και τη βοήθησε να βρει τον δρόμο προς την επιφάνεια όπου έφτασαν και οι δύο τελικά χωρίς τις αισθήσεις τους. Η Ζεκίνι κατάφερε να σωθεί όμως… Ο Στίφεν Κίναν άφησε την τελευταία του πνοή προσπαθώντας να σώσει τη σύντροφό του. Έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της προσπάθειας να βγουν στην επιφάνεια και λέγεται πως έχασε τη μάχη με τη ζωή στον δρόμο προς το νοσοκομείο.

Το σήμερα στα άδυτα του κόσμου

Εκείνη η μέρα αποτυπώθηκε στη μνήμη της Ιταλίδας και θα μείνει εκεί για πάντα. Θα τη συνοδεύει σε κάθε βουτιά της, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αποτυχία. Κάθε ένα μέτρο που θα προσθέτει στο ρεκόρ της, θα είναι μία αφιέρωση σε εκείνον.

Η Ζεκίνι δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Αντιθέτως. Συνέχισε να πηγαίνει όλο και πιο βαθιά, φτάνοντας σήμερα να έχει φτάσει στα -123 μέτρα και έχοντας καταρρίψει περίπου 35 παγκόσμια ρεκόρ.

Για τους περισσότερους ανθρώπους η θάλασσα σημαίνει καλοκαίρι, δροσιά, διακοπές. Για άλλους σημαίνει ελευθερία, εκτόνωση, γυμναστική. Για την Αλέσια Ζεκίνι σημαίνει ζωή και θάνατος αλλά τουλάχιστον όχι βαρετή ζωή, όχι συνηθισμένη ζωή, όχι ρουτινιασμένη ζωή. Ζωή στα άκρα, στην πρόκληση, στο νέο και το άγνωστο.

Η Αλέσια Ζεκίνι στο GWomen Summit

Η Ιταλίδα πρωταθλήτρια θα βρεθεί στο GWomen Summit, το μοναδικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 11 Δεκεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ελληνίδες και ξένες πρωταθλήτριες, εμβληματικές μορφές του γυναικείου αθλητισμού, μεγαλύτερη αλλά και νέα γενιά, συνομιλούν, καταθέτουν την πραγματικότητά τους, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και όλες μαζί έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να ενισχύσουν με τη δική τους υπόσταση τον χώρο του γυναικείου αθλητισμού για ένα καλύτερο αύριο.

Ανάμεσά τους, η Αλέσια Ζεκίνι θα μιλήσει για τα βιώματά της, την τραγωδία που έζησε και τη ζωή κάτω από την επιφάνεια της γης.

Μπορείς και εσύ να παρακολουθήσεις το συνέδριο, κλείνοντας το εισιτήριό σου ΕΔΩ.