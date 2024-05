BlockΟut Movement: Οι χρήστες των social media μπλοκάρουν celebrities που δεν έχουν πάρει θέση την Παλαιστίνη

«Εμείς τους δώσαμε τις πλατφόρμες. Ώρα να τους τις πάρουμε»

Κάτι γίνεται τις τελευταίες μέρες στα social media και οι θυμωμένοι users αποφάσισαν να χτυπήσουν τους celebrities εκεί που πονάει.

Την ημέρα του φετινού Met Gala, το Ισραήλ ανακοίνωσε την απόφασή του να πάρει τη Ράφα, την περιοχή όπου ζούσαν πάνω από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις 7 Οκτώβρη. Αυτό το ένα εκατομμύριο ανθρώπων περιλαμβάνει 600 χιλιάδες παιδιά. Κι ενώ στη μία πλευρά της γης γίνονταν σοβαρές επιθέσεις σε αμάχους, οι διάσημοι φωτογραφίζονταν αμέριμνοι στο κόκκινο χαλί.

Αυτή η έντονη αντίθεση είναι που γέμισε οργή το TikTok, και «γέννησε» το hashtag #CelebrityBlocklist. Αυτό, με τη σειρά του, αποτελεί σοβαρή προσπάθεια ανάδειξης μίας πραγματικότητας που γνωρίζαμε μεν, αλλά κάπως αγνοούσαμε: Από τη μία, τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz κάνουν επίδειξη πλούτου, από την άλλη ο πραγματικός κόσμος υποφέρει. Στη μεγάλη λίστα μπλοκαρίσματος, θα βρούμε (μεταξύ άλλων) τη Ζεντάγια, την Cardi B, την Κάιλι Τζένερ και την Έμμα Τσάμπερλεϊν.

Me waking up to hearing Kim K lost over 3 million followers in the last 24 hours, and that there’s livestream watch parties showing these big celebrities lose followers as we speak. Boy.. this morning’s coffee tastes especially good ☺️☕️✨#blockout2024 pic.twitter.com/f1LphvsWtu