Τόμας Πάρτεϊ: Πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ κατηγορείται για 5 βιασμούς γυναικών

Για πέντε βιασμούς και μία σεξουαλική επίθεση κατηγορείται ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, Τόμας Πάρτεϊ, όπως διαβάζουμε στο BBC. Οι κατηγορίες φαίνεται πως σχετίζονται με καταγγελίες τριών διαφορετικών γυναικών, για περιστατικά που να σημειώθηκαν μεταξύ του 2021 και του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες έρχονται μετά από έρευνα ντετέκτιβ, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, αφότου η αστυνομία έλαβε για πρώτη φορά αναφορά βιασμού. Ο Τόμας Πάρτεϊ κατηγορείται για δύο βιασμούς μίας γυναίκας, τρεις βιασμούς μίας δεύτερης και μία σεξουαλική επίθεση σε τρίτη γυναίκα. Ο ντετέκτιβ Άντι Φέρφι, ο οποίος ηγείται της έρευνας, δήλωσε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η παροχή υποστήριξης στις γυναίκες που έχουν καταγγείλει την υπόθεση. Θα παρακαλούσαμε όποιον έχει επηρεαστεί από αυτήν την υπόθεση ή όποιον έχει πληροφορίες, να μιλήσει με την ομάδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ντετέκτιβ σχετικά με αυτήν την έρευνα στέλνοντας email στο [email protected]».

