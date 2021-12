Μία διαφορετική αποτύπωση της εργασιακής ψυχολογίας και καθημερινότητας στην Ελλάδα

Ζούμε στην εποχή όπου όλα αλλάζουν και όπου το χαστούκι της πανδημίας ήρθε και μας επανατοποθέτησε σε σχέση με τη ζωή μας, τις προτεραιότητες και την καθημερινότητά μας. Όλοι κάναμε ένα βήμα πίσω, αφιερώσαμε περισσότερο χρόνο στον εαυτό μας και αμφισβητήσαμε την αξία του χρόνου, του κόπου και της ενέργειας που αφιερώνουμε στη δουλειά μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που πήραν την απόφαση να κάνουν τη μεγάλη αλλαγή, απόφαση που έγινε τόσο μαζική ώστε να οδηγήσει στο φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης».

Τον περασμένο Απρίλιο, ο αριθμός των εργαζομένων που εγκατέλειψαν τη δουλειά τους σε έναν μόνο μήνα έσπασε το ρεκόρ όλων των εποχών στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο, οι «παραιτητές» (The Quits) σημείωσαν ένα ακόμη ρεκόρ. Αυτή η μεγάλη παραίτηση γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Ταυτόχρονα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αναζητήσουν νέα δουλειά το επόμενο έτος και ότι η προσαρμογή των ωρών εργασίας και η εξ αποστάσεως εργασία αποτελούν προτεραιότητα.

Αυτή η τάση προφανώς δεν περιορίζεται στα σύνορα των ΗΠΑ και το βέβαιο είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου τα δεδομένα της εργασίας αλλάζουν: όλο και περισσότερες εταιρείες προσφέρουν επιλογές αποκλειστικής τηλεεργασίας, αλλάζουν τους χώρους των γραφείων τους και προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα.

Στο βιβλίο – οδηγό «Όλα Είναι Μάταια» του Δημήτρη Κανέλλη, αυτή η αμερικανική τάση συναντάει την -πολλές φορές σκληρή- ελληνική αλήθεια σε όλα της τα στάδια: από την υποβολή του βιογραφικού και τη συνέντευξη, μέχρι την πρώτη μέρα στο γραφείο, το κλίμα και την καθημερινότητα που διαμορφώνεται και τη στιγμή της «μεγάλης απόφασης».

Το βιβλίο

Αν αργείς να κοιμηθείς το βράδυ επειδή δεν την παλεύεις να πας δουλειά την επόμενη μέρα, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Αν πρέπει να κατεβάσεις 2 μπουκάλια κρασί κάθε Κυριακή βράδυ για να αντέξεις την εβδομάδα που έρχεται, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Αν ξυπνάς κι αναρωτιέσαι πώς τα έκανες τόσο σκατά, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Αν νιώθεις πως έχεις απογοητεύσει τον παιδικό σου εαυτό και τα όνειρα που είχε, αυτό το βιβλίο είναι για σένα. Αν νιώθεις πως όλα είναι μάταια, τότε σίγουρα αυτό το βιβλίο είναι για σένα.

Υπάρχει ένας ελέφαντας ακριβώς στη μέση του δωματίου και όλοι κάνουν πως δεν τον βλέπουν. Αυτός ο ελέφαντας είναι η εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα. Ο ίδιος βρέθηκα να δυσκολεύομαι να κατανοήσω το τοπίο της αγοράς εργασίας και πώς λειτουργεί, καθώς για άλλη φάση είχα προετοιμαστεί κι εν τέλει άλλη φάση σού σκάει. Οπότε, αφού τα κατάφερα εγώ, ήρθε η ώρα να σε βοηθήσω να τα καταφέρεις κι εσύ.



Ο συγγραφέας

Ο Δημήτρης Κανέλλης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα και σπούδασε στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΑ. Εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως προγραμματιστής και στη συνέχεια ξεκίνησε να ασχολείται με τα κοινωνικά δίκτυα και τον ψηφιακό κόσμο. Πλέον, έχει τη δική του επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Τεχνολογία, προσφέροντας υπηρεσίες και δημιουργώντας προϊόντα. Η αγαπημένη του φράση είναι το «Όλα είναι μάταια», που το θεωρεί άμεσα συνδεδεμένο με το λατινικό Memento Mori.