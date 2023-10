Από τις Νύχτες Πρεμιέρας, στα Όσκαρ

Ταινίες φαβορί για χρυσό αγαλματίδιο

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

από την Σουηδία

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ (OPPONENT / MOTSTÅNDAREN) Σουηδία / AMAFilms

Σκηνοθεσία: Μιλάντ Αλάμι

Ο πολυβραβευμένος πρωταγωνιστής του «Ένας Χωρισμός» ερμηνεύει εντυπωσιακά έναν πάλαι ποτέ πρωταθλητή της πάλης ο οποίος δραπετεύει με την οικογένειά του από το Ιράν για να αποφύγει τις συνέπειες μιας επώδυνης φήμης εις βάρος του. Ζώντας πλέον καθημερινά με την αγωνία της απέλασης, σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί πρόσφυγες στον παγωμένο σουηδικό βορρά, ο ήρωας αποφασίζει να ξαναγυρίσει επαγγελματικά στην παλαίστρα. Εκεί, όμως, τον περιμένουν το παρελθόν και η απωθημένη εκείνη πλευρά του από την οποία προσπάθησε να αποδράσει. Ο «Αντίπαλος» μετατρέπει σε πανίσχυρο δράμα τη δοκιμασία ενός άντρα που συγκρούεται με τις προκαταλήψεις και με τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου να ορίσει την ταυτότητα και την ελευθερία του. Επίσημη υποβολή της Σουηδίας για το προσεχές Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Παρουσία του πρωταγωνιστή Μπιορν Έλγκερντ

από το Μεξικό

ΤΟΤΕΜ (TÓTEM) Μεξικό, Δανία, Γαλλία / CINOBO

Σκηνοθεσία: Λίλα Αβίλες

Βραβευμένη στο πρόσφατο Φεστιβάλ Βερολίνου, η επίσημη υποβολή του Μεξικού για το φετινό Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας αποτελεί και μια από τις ωραιότερες δημιουργίες που έχουν γίνει για την παιδική ηλικία. Στο επίκεντρό της, ένα επτάχρονο κορίτσι ετοιμάζεται, μαζί με την ευρύτερη οικογένειά της, να γιορτάσουν τα γενέθλια του πατέρα της. Καθώς οι πυρετώδεις προετοιμασίες δίνουν θέση στο πάρτι που ακολουθεί, το κοριτσάκι συνειδητοποιεί (μαζί με εμάς, τους θεατές) ότι η γιορτή αποτελεί ταυτόχρονα έναν μελαγχολικό αποχαιρετισμό και πως η αληθινή αγάπη απομένει μοναδικό καταφύγιο και παρηγοριά κόντρα στις μεγάλες θλίψεις αυτού του κόσμου. Ένα πραγματικά θαυμάσιο φιλμ, σημαντικό καλλιτεχνικό άλμα για την ταλαντούχα σκηνοθέτιδά του, στη δεύτερη μόλις ταινία της.

από το Βέλγιο

ΟΙΩΝΟΣ (OMEN / AUGURE) Βέλγιο, Ολλανδία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Σκηνοθεσία: Μπαλοζί

O Κόφι ζει στο Βέλγιο με τη φιλενάδα του, απόβλητος από την οικογένειά του στην Αφρική εξαιτίας ενός δαιμονικού σημαδιού στο πρόσωπό του. Λίγο πριν γίνει πατέρας, αποφασίζει να επιστρέψει στη γενέτειρά του και να συμφιλιωθεί με τους δικούς του. Μια επιληπτική κρίση ανοίγει την πόρτα στην ψυχεδελική πανδαισία που θα ακολουθήσει. O Πάκο είναι μέλος μιας εφηβικής cross-dressing συμμορίας, βουτηγμένης στα στρας και τη βία. Αυτός και οι queer φίλοι του ντύνονται στα ροζ, σε ένα Κονγκό που μοιάζει βγαλμένο από το «Mad Max», αν είχε γυριστεί στο καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης. Τα φαινομενικά ασύνδετα κεφάλαια αυτής της αφρικανικής ανθολογίας εκτυλίσσονται σε μια κινηματογραφική διάσταση όπου το σενάριο δίνει τόπο στο θρύλο και το βουντού συναντάει τη φαντασμαγορία. Βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών.

Παρουσία του σκηνοθέτη



από τη Λιθουανία

ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ (SLOW / TU MAN NIEKO NEPRIMENI) Λιθουανία, Ισπανία, Σουηδία

Σκηνοθεσία: Μαρία Καβταράτζε

Μια νεαρή δασκάλα χορού και χορεύτρια νομίζει ότι βρήκε ιδανικό εραστή και πιθανόν σύντροφο στο πρόσωπο ενός ελκυστικού και συμπαθέστατου διερμηνέα για κωφούς. Μόνο που εκείνος της γνωστοποιεί ότι είναι δυστυχώς ασεξουαλικός, άρα η όποια προοπτική μεταξύ τους είναι εξ ορισμού προβληματική. Το προσπαθούν, ωστόσο, γιατί εμφανώς ταιριάζουν τρομερά κι έτσι η ταινία γίνεται η γλυκόπικρη διήγηση μιας ασυνήθιστης ερωτικής ιστορίας που όμοιά της δεν έχουμε δει ξανά στο σινεμά. Πρωταγωνιστές με φοβερή χημεία, σκηνοθεσία που τους αγκαλιάζει με ευαισθησία και σενάριο αφοπλιστικής τρυφερότητας καθιστούν το «Σε Αργή Κίνηση» μια άκρως ρομαντική περίπτωση φιλμ, ένα εναλλακτικό και μελαγχολικό love story για ενήλικες. Υποβολή της Λιθουανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

από την Τουρκία

ΞΕΡΑ ΧΟΡΤΑ (ABOUT DRY GRASSES / KURU OTLAR ÜSTÜNE) Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία / Weirdwave

Σκηνοθεσία: Νούρι Μπίλγκε Τσεϊλάν

Ο Σαμέτ, ένας μεσήλικας δάσκαλος καλλιτεχνικών, διανύει τον τέταρτο χρόνο της υποχρεωτικής θητείας του σε έναν παραδοσιακό οικισμό της Ανατολίας. Όσο ονειρεύεται μια μετάθεση στην Κωνσταντινούπολη, αναπτύσσει μια απρεπή εμμονή με μία απ' τις μαθήτριές του. Όταν στην τσάντα του 14χρονου κοριτσιού βρεθεί ένα ερωτικό σημείωμα, οι φαντασιώσεις του Σαμέτ κλιμακώνονται. Βραβευμένα στις Κάννες για την εξαιρετική πρωταγωνίστριά τους, τα «Ξερά Χόρτα» φέρουν σε κάθε στιγμή της επικής διάρκειάς τους τη σφραγίδα ενός εκ των σημαντικότερων σύγχρονων δημιουργών. Το ακαταμάχητο μυθιστορηματικό αφηγηματικό στυλ του Τσεϊλάν ξεδιπλώνεται μέσα από πελώριες λυρικές εικόνες που συλλαμβάνουν την ουσία ενός φλογερού δράματος σε όλη του την έκταση, αλλά κι από ραφιναρισμένα διαλογικά μέρη που απογειώνονται χάρη στις εκπληκτικές ερμηνείες. Επίσημη πρόταση της Τουρκίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

από την Αυστραλία

SHAYDA Αυστραλία / TFG

Σκηνοθεσία: Νούρα Νιασάρι

Με μια έξοχη ερμηνεία από την Ζαρ Αμίρ Εμπραχίμι («Ιερή Αράχνη»), το «Shayda» φέρει το όνομα της θαρραλέας ηρωίδας του: μιας Ιρανής μετανάστριας που κρύβεται με την κορούλα της σε μια δομή φιλοξενίας γυναικών στην Αυστραλία, προκειμένου να ξεφύγει από τον κακοποιητικό της σύζυγο. Η θέση της είναι δύσκολη: Αν γυρίσει στην πατρίδα της, θα χάσει την κηδεμονία του παιδιού της. Αν μείνει στην Αυστραλία, ο άντρας της δεν πρέπει να μάθει για το κρησφύγετό της έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της για διαζύγιο. Ολομόναχη στην προσπάθειά της να ορίσει μια καλύτερη ζωή, η Σέιντα μαθαίνει να υψώνει ανάστημα άφοβη απέναντι σε έναν σκληρό κόσμο, πλημμυρίζοντας συγκινητικά με την ορμή της το πολυσυζητημένο αυτό ντεμπούτο. Υποβολή της Αυστραλίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

από το Μαρόκο

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ (THE MOTHER OF ALL LIES / KADIB ABYAD) Μαρόκο, Σαουδική Αραβία

Σκηνοθεσία: Άσμε Ελ Μουντίρ

Μαρόκο, 1981. Η γιαγιά Χάτζα είναι ο φόβος και ο τρόμος της οικογένειάς της, αλλά και ολόκληρου του φτωχομαχαλά. Κατασκοπεύει τους πάντες και τα πάντα, όμως απαγορεύει ρητά στους δικούς της να βγάζουν ή να ποζάρουν σε φωτογραφίες. Η σκηνοθέτιδα, μην έχοντας άλλο τρόπο να διαφυλάξει τις μνήμες εκείνης της εποχής, αναγκάζεται να ανασυνθέσει την παιδική της ηλικία με μια χούφτα μαριονέτες και να στήσει μια απροσδόκητη αναπαράσταση της μοιραίας επανάστασης που κόστισε τη ζωή σε 600 άτομα. Η μικρή Φάτιμα, η οσιομάρτυρας της γειτονιάς που εκτελέστηκε χωρίς λόγο, γίνεται το φάντασμα που θα στοιχειώσει τη ζωή τους για πάντα. Ωστόσο, μήπως η πανούργα γιαγιά Χάτζα είδε ποιος σκότωσε τη Φάτιμα και απλά αρνείται τόσα χρόνια να το αποκαλύψει; Βραβείο σκηνοθεσίας και καλύτερου ντοκιμαντέρ στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών.



από την Εσθονία

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ ΣΑΟΥΝΑΣ (SMOKE SAUNA SISTERHOOD / SAVVUSANNA SÕSARAD) Εσθονία, Γαλλία, Ισλανδία / Filmtrade

Σκηνοθεσία: Άνα Χιντς

Μια ανώνυμη γυναικεία αδελφότητα συνευρίσκεται συχνά στην αχλή μιας παραδοσιακής σάουνας, στα βάθη ενός μαγικού δάσους. Οι κουβέντες μεταξύ των γυναικών κυλούν σαν νεράκι, καθώς οι εποχές εναλλάσσονται και τα τοπικά έθιμα βρίσκουν τόπο στις διηγήσεις. Η ταινία χαράζει τον δικό της χάρτη πάνω σε κορμιά και ψυχές, ξεκινώντας ανώδυνα με έρωτες και φτάνοντας σε απρόσμενα εξομολογητικά κρεσέντα. Τα εθνογραφικά ιντερλούδια ανάμεσα στις αχνισμένες εξομολογήσεις, όπου γυναίκες βουτάνε στο παγωμένο νερό και αφήνονται στην αγκαλιά της φύσης, σαν σύγχρονες νεράιδες, προσφέρουν μια ανάπαυλα στον πατριαρχικό εφιάλτη της σύγχρονης ζωής και μας επιτρέπουν να ονειρευτούμε έναν κόσμο αλλιώς. Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

Παρουσία της σκηνοθέτιδος

από την Ουκρανία

20 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛΗ (20 DAYS IN MARIUPOL / 20 днів у Маріуполі) Ουκρανία

Σκηνοθεσία: Μστισλάβ Τσέρνοφ

Μια ομάδα δημοσιογράφων του Associated Press βρίσκονται παγιδευμένοι στη Μαριούπολη από την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής. Ανάμεσά τους και ο σκηνοθέτης, βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής που βρέθηκε να καταγράφει μαζί με τους συναδέλφους του εικόνες αποκάλυψης, εν μέσω μιας ανελέητης επίθεσης εναντίον της ίδιας του της πατρίδας. Με την κάμερα σταθερά στραμμένη στα θύματα και τους αμυνόμενους, οι εικόνες που προκύπτουν αποτελούν το πιο έντονο, το πιο αληθινό (γι' αυτό και αδιανόητο) ρεπορτάζ από την πρώτη γραμμή που έφτασε ποτέ στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Το βραβευμένο με Πούλιτζερ πλέον ντοκιμαντέρ του Τσερνόφ συγκαταλέγεται αυτόχρημα στις πιο σημαντικές ταινίες του σήμερα, συλλαμβάνοντας μια ιστορική στιγμή σε όλο της το φρικιαστικό μεγαλείο. Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς.

Προσοχή: Η ταινία περιέχει ιδιαίτερα σκληρές εικόνες.



ΕΠΙΣΗΜΟ ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ OSCAR

από τη Γερμανία

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ (THE TEACHERS’ LOUNGE / DAS LEHRERZIMMER) Γερμανία / CINOBO

Σκηνοθεσία: Ίλκερ Τσατάκ

Ιδεαλίστρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο προκαλεί μια χιονοστιβάδα γεγονότων όταν αποφασίζει να διερευνήσει ποιος κρύβεται πίσω από μια σειρά μικροκλοπών που συμβαίνουν εκεί. Υπόδειγμα σεναρίου, μαεστρικά σκηνοθετημένο σαν θρίλερ, με φοβερή πρωταγωνιστική ερμηνεία από τη Λεονί Μπενές («Η Λευκή Κορδέλα») και μια πανέξυπνη απάντηση σε καίρια ζητήματα όπως η πολιτική ορθότητα, η κουλτούρα της ακύρωσης και οι κρυμμένες παγίδες των δημοκρατικών θεσμών και κοινωνιών, το εξαιρετικό αυτό φιλμ είναι μια από τις αναπάντεχες και μεγάλες εκπλήξεις της χρονιάς. Δύο βραβεία στο Πανόραμα του φετινού Φεστιβάλ Βερολίνου και επίσημη υποβολή της Γερμανίας για το προσεχές Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.

Παρουσία της πρωταγωνίστριας Λεονί Μπενές



ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: BEST ADAPTED SCREENPLAY ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ (ALL OF US STRANGERS) Ηνωμένο Βασίλειο / Feelgood

Σκηνοθεσία: Άντριου Χέιγκ

Ο Άνταμ είναι ο μοναδικός ένοικος σε μια πολυκατοικία στην άκρη της πόλης. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Γιατί ένα βράδυ χτυπά την πόρτα του ένας γείτονας και σύντομα ένα ειδύλλιο ξεκινά ανάμεσά τους. Όμως στη ζωή του Άνταμ συμβαίνει κάτι παράξενο: με ένα μυστηριώδη τρόπο, αν και νεκροί εδώ και πολλά χρόνια, οι γονείς του εξακολουθούν να ζουν στο πατρικό του σπίτι και μάλιστα τον υποδέχονται εκεί. Από αυτό το μεταφυσικό εύρημα ξεκινά η ταινία για να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε αν μας δινόταν μία ακόμη ευκαιρία να κλείσουμε επώδυνα ανοιχτούς λογαριασμούς μας με το παρελθόν και με τα φαντάσματα του μυαλού μας. Με θαυμάσιους πρωταγωνιστές τον Άντονι Σκοτ και τον Πολ Μέσκαλ, ο σκηνοθέτης του «Weekend» και του «45 Χρόνια», δυο σπουδαίων δημιουργιών του σύγχρονου βρετανικού σινεμά, υπογράφει εδώ το αριστούργημά του: μια ταινία φτιαγμένη με τέτοιο μαγικό τρόπο ώστε κάθε θεατής είναι γραπτό αλλιώς να ανταποκριθεί συναισθηματικά απέναντί της. Ένα όμως είναι το σίγουρο: όταν λάβει τέλος η θεσπέσια μελαγχολική ιστορία του Άνταμ, δεν θα έχει μείνει κανείς ασυγκίνητος στην αίθουσα. Και για μερικούς, αυτό που σίγουρα αποτελεί μια από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς, μπορεί να γίνει και μια από τις καλύτερες ταινίες της ζωής τους.



ΦΑΒΟΡΙ BEST ORIGINAL SCREENPLAY

DREAM SCENARIO ΗΠΑ / Tanweer

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Μπόργκλι

Τα πάντα στη ζωή του Πολ, ενός βαρετού ακαδημαϊκού και οικογενειάρχη, ανατρέπονται όταν εκατομμύρια άνθρωποι αρχίζουν ξαφνικά να τον βλέπουν στα όνειρά τους. Όταν όμως αυτές οι νυχτερινές επισκέψεις στον ύπνο των αγνώστων παίρνουν εφιαλτική τροπή, ο Πολ καλείται να σώσει τη λογική και την υπόληψή του, ενώ παράλληλα δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αναπάντεχη φήμη. Η κουλτούρα των διασημοτήτων και της ακύρωσης μπαίνουν στο μπλέντερ μιας τριπαρισμένης κωμωδίας που αποτελεί πρόωρο φαβορί για μια θέση στην πεντάδα των φετινών υποψηφιοτήτων για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και στολίζει τον δαιμόνιο Νίκολας Κέιτζ με μερικές από τις πιο ενθουσιώδεις κριτικές που έχει εισπράξει στη μέχρι τώρα καριέρα του.



ΦΑΒΟΡΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ / KILLERS OF THE FLOWER MOON (2023, ΗΠΑ, 206’)

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε

Η Αμερικανική Ιστορία είναι γεμάτη θαμμένους σκελετούς που περιμένουν κάποιον να τους ανακαλύψει. Μερικούς από τους σκελετούς αυτούς έφερε στην επιφάνεια το βιβλίο που ενέπνευσε τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο συγγραφέας του, Ντέιβιντ Γκραν, ξεσκέπασε το συγκλονιστικό χρονικό μιας σειράς δολοφονιών οι οποίες συνέβησαν στην επαρχία Όσειτζ της Οκλαχόμα πριν περίπου έναν αιώνα, όλες τους κομμάτια μιας ευρύτερης συνομωσίας με σκοπό την εξουδετέρωση των γηγενών και την καπηλεία των περιουσιών τους. Αυτή είναι η μία από τις ιστορίες της ταινίας. Η άλλη αφορά στην (κυριολεκτικά) δηλητηριώδη ερωτική σχέση μιας νεαρής ιθαγενούς με τον καταστροφικά αφελή άντρα που διαλέγει ως σύζυγό της. Και γύρω από τις δύο αυτές αλληλοσυνδεόμενες ιστορίες, οι «Δολοφόνοι» διηγούνται την ακόμη μεγαλύτερη ιστορία του βίαιου περάσματος της Αμερικής από την εποχή της Άγριας Δύσης και των αμείλικτων νόμων της στο μοντέρνο κόσμο που ανατέλλει με τον ερχομό του 20ού αιώνα. Η πλέον προσδοκώμενη ταινία του 2023 προσφέρει ένα μεγαλειώδες και σκεπτόμενο σινεμά που άξιζε και με το παραπάνω την αναμονή.

ΦΑΒΟΡΙ BEST PICTURE, DIRECTOR AND ORIGINAL SCREENPLAY

ΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΖΩΕΣ (PAST LIVES) ΗΠΑ/ Tanweer

Σκηνοθεσία: Σελίν Σονγκ

Συγγενής της «Ερωτικής Επιθυμίας» και του «Πριν το Ξημέρωμα», αυτό το θαυματουργό ντεμπούτο συνοψίζει 25 χρόνια εκκολαπτόμενης αγάπης μεταξύ δύο ανθρώπων που κατοικούν σε διαφορετικές ηπείρους. Ξεκινά από τα πρώτα εφηβικά σκιρτήματά τους στη Σεούλ του '90 και ολοκληρώνεται στη σημερινή Νέα Υόρκη όταν, ενήλικες πλέον, οι ήρωες βλέπουν τις αισθηματικές φαντασίες τους να αναμετριούνται με την πραγματικότητα. Έτοιμη να διεκδικήσει τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου, η δημιουργία με τις καλύτερες κριτικές της χρονιάς είναι ένα αυτομάτως κλασικό φιλμ στο είδος του: μια συγκινητική ελεγεία για την αγάπη και το ρόλο της τύχης και των πιθανοτήτων στις ανθρώπινες ζωές.

ΦΑΒΟΡΙ ΓΙΑ BEST DOCUMENTARY

ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ (THE ETERNAL MEMORY / LA MEMORIA INFINIT)Χιλή

Σκηνοθεσία: Μάιτε Αλμπέρντι

Ένα παντρεμένο και πολύ αγαπημένο ζευγάρι, δημόσια πρόσωπα στη χώρα τους, βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης δοκιμασίας. Εκείνη ηθοποιός και αργότερα πολιτικός, εκείνος δημοσιογράφος της τηλεόρασης που για δεκαετίες κάλυπτε τη σκληρή πραγματικότητα στην πατρίδα του. Τώρα, όμως, αυτός ο θεματοφύλακας της συλλογικής μνήμης χάνει οριστικά τη δική του και η γυναίκα που στέκεται δίπλα του προσπαθεί να αποτρέψει όσο μπορεί το αναπόφευκτο ολίσθημά του στη λήθη. Η «Αιώνια Μνήμη» είναι από μόνη της μια επίκληση στις εικόνες ως συντηρητές αναμνήσεων, όσο και μια αβίαστα συγκινητική ιστορία αγάπης. Κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ του Σάντανς και υπόσχεται να στείλει ξανά στα Όσκαρ τον δημιουργό που έφτασε πρόπερσι υποψήφιος με το «The Mole Agent».