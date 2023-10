Ο Μισέλ Φράνκο στις Νύχτες Πρεμιέρας

Για την ταινία Memory

MEMORY

ΜΕΞΙΚΟ, ΗΠΑ / MEXICO, USA, 2023, ΕΓΧΡΩΜΟ / COLOR, DCP, 100’, ΑΓΓΛΙΚΑ / ENGLISH

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ / DIRECTOR

Michel Franco

ΣΕΝΑΡΙΟ / SCREENWRITER

Michel Franco

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ / DoP

Yves Cape

ΜΟΝΤΑΖ / EDITORS

Oscar Figueroa, Michel Franco

ΗΘΟΠΟΙΟΙ / PRINCIPAL CAST

Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merritt Wever, Jessica Harper, Elsie Fischer, Brooke Timber, Josh Charles

Η Σίλβια διάγει μια τακτοποιημένη ζωή με την έφηβη κόρη της, σε ένα διαμέρισμα με πολλές κλειδαριές. Μόλις έκλεισε 13 χρόνια χωρίς αλκοόλ. Σε ένα σχολικό reunion συναντά τον Σαλ, ο οποίος το ίδιο βράδυ την ακολουθεί πίσω στο σπίτι της. Η τυχαία τους συνάντηση ξυπνά επίπονες μνήμες του παρελθόντος, στιγμές που για τον ένα φεύγουν και επανέρχονται σαν διαλείψεις, και για τον άλλον καλύπτονται από το νεφελώδες πέπλο της αμφιβολίας. Ο ταλαντούχος Φράνκο αναχωρεί από το προβοκατόρικο στυλ του και εκπλήσσει με μια ανθρώπινη ιστορία, παραδίδοντας ένα σπαρακτικό δράμα για χαρακτήρες γεμάτους επίγειες ατέλειες, που απογειώνεται χάρη στις ερμηνείες της Τζέσικα Τσάστεϊν και του βραβευμένου στη Βενετία Πίτερ Σάρσγκαρντ, αμφότεροι στην καλύτερη στιγμή τους. Θ.Κ.

05/10, 19:30, ΙΝΤΕΑΛ

ΜΙΣΕΛ ΦΡΑΝΚΟ

Μεξικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος, μοντέρ και παραγωγός, γεννημένος το 1979. Το έργο του σφραγίζεται από την μελέτη δυσλειτουργικών οικογενειών. Αναγνωρισμένος σε πλήθος διεθνών φεστιβάλ, κάτοχος Βραβείου Σεναρίου στις Κάννες.



ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ

2023 Memory 2021 Sundown 2020 New Order 2017 April’s Daughter 2015 Chronic 2013 Through the Eyes 2012 After Lucia 2009 Daniel & Ana