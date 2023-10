Η Zeus International κατακτά την κορυφή στη βραδιά απονομής των Greek Hospitality Awards 2023 με 37 βραβεία

Η Zeus International Hotels & Resorts φέτος απέσπασε 11 χρυσά, 25 ασημένια και 1 χάλκινο βραβείο στη φετινή βραδιά απονομής των Greek Hospitality Awards 2023

To Wyndham Grand Athens, τιμήθηκε με το χρυσό ως “Best Greek View City Hotel” και το ασημένιο στις κατηγορίες “Best Greek Business City Hotel” και “Best Greek MICE Hotel”. Το Wyndham Athens Residence απέσπασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το χρυσό ως “Best Greek Apartment City Hotel”. Το Athens Key Hotel, το νέο απόκτημα της Zeus International, έλαβε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Best Greek Boutique Hotel” και το ασημένιο στην κατηγορία “Best Greek New City Hotel”.

Στην κατηγορία “Best Greek City Wellness Resort” το Dolce Athens Attica Riviera παρέλαβε το χρυσό βραβείο ενώ παράλληλα διατήρησε τον τίτλο για τέταρτη συνεχή χρονιά ως “Best Greek MICE Resort”. To Wyndham Grand Crete Mirabello Bay, ένα από τα διαμάντια του Ομίλου, βραβεύτηκε με τρία χρυσά ως “ Best Greek Family Resort”, “Best Greek Hotel Marina”, “Best Greek Hotel Tailormade Guest Experience” και με έξι ασημένια στις κατηγορίες “Best Greek Honeymoon Resort” , “Top Greek Resort 2023”, “Best Greek MICE Resort”, “Best Greek Hotel Dining Experience”, “Best Greek Hotel Restaurant” και “Best Greek Beach Resort” ενώ το Ajul Luxury Hotel & Spa Resort, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, κατάφερε να συγκεντρώσει το χρυσό ως “Best Greek New Resort” και τέσσερα ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Best Greek All Inclusive Resort” , “Best Greek Family Resort”, “Best Spa Resort” και “Best Greek Villa Resort”. To Eretria Hotel & Spa παρέλαβε το χάλκινο στην κατηγορία “Best Greek All Inclusive Hotel”. To AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort παρέλαβε πέντε ασημένια βραβεία για τις κατηγορίες “Best Greek Beach Resort”, “Best Greek Honeymoon Resort”, “Best Greek Hotel Dining Experience”, “Best Greek Hotel Tailor-made Guest Experience”, “Best Greek Hotel Restaurant” διατηρώντας παράλληλα για δεύτερη συνεχή χρονιά την ασημένια πορεία του στις κατηγορίες “Best Greek Wellness Resort” και “Best Greek Family Resort”.

To Lazart Hotel Trademark Collection by Wyndham και το KoSea Boutique Hotel τιμήθηκαν για πρώτη χρονιά με το ασημένιο βραβείο στις κατηγορίες “Best Greek Business City Hotel” και “Best Greek Boutique Hotel” αντίστοιχα.

Επίσης, η πρωτοεμφανιζόμενη εταιρία Hermes Royal Travel Services κατάφερε να ξεχωρίσει με το ασημένιο βραβείο στην κατηγορία “Best VIP & Luxury Travel Services”.

O όμιλος Zeus International Hotels & Resorts, απέσπασε δυο χρυσά βραβεία ως “Best International Hotel Brand” και “Best Greek Hotel Management Strategy” καθώς και δυο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Best Greek Hotel Marketing Strategy” και “Best Greek Hotel Brand”.

Στο τέλος της βραδιάς, με συνολικά 37 βραβεία, οι εκπρόσωποι του ομίλου απέδειξαν έμπρακτα πως η Zeus International Hotels & Resorts συνεχίζει δυναμικά να ξεχωρίζει στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

Ο διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κύριος Χάρης Σιγανός, δήλωσε: « Κάθε χρονιά για εμάς είναι μια νέα πρόκληση. Φιλοξενώντας πάνω από 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο στα ξενοδοχεία μας, έχουμε καταφέρει να ξεχωρίζουμε για τις αξέχαστες εμπειρίες που παρέχουμε με την εγγυημένη ποιότητα των υπηρεσιών της Zeus International Hotels & Resorts, ενώ ταυτόχρονα προάγουμε την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Ο όμιλος, συνεχίζει δυναμικά το έργο του, και είναι τιμή μας να βλέπουμε, πως εμμένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας, η δουλειά μας αποφέρει καρπούς».

Λίγα λόγια για την Zeus International Hotels & Resorts:

Με 21 ξενοδοχεία και πάνω από 3.500 δωμάτια σε μοναδικούς προορισμούς της Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης, ο όμιλος Zeus, δημιουργεί αυθεντικές εμπειρίες για κάθε είδους επισκέπτη. Από την Κρήτη, τη Χαλκιδική, το Μιλάνο έως τη Λευκωσία και το Βουκουρέστι, προσφέρει αξέχαστες επιλογές με στόχο την άνεση, την απόλαυση, την ποιότητα και ευεξία, βασικές αρχές της “Zeus experience” φιλοσοφίας.

Ο όμιλος Zeus, εμπνεόμενος από την ιστορία του κάθε τόπου προάγει την αυθεντική Ελληνική φιλοξενία σε ονειρεμένα καταλύματα, εντός και εκτός πόλης.

Από το 2014, ο όμιλος ανέλαβε τη λειτουργία, διαχείριση και ανάπτυξη τουριστικών έργων και πολυτελών καταλυμάτων λαμβάνοντας βραβεία και διακρίσεις ως κορυφαίος τουριστικός όμιλος στην ελληνική οικονομία. Ανάμεσα σε άλλες, ξεχωρίζει η συνεργασία με τον όμιλο Wyndham, τη μεγαλύτερη αλυσίδα ξενοδοχείων παγκοσμίως, ενώ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε απαιτητικά έργα εντός και εκτός Ελλάδος.

