Βράβευση για την chillbox στα Social Media Awards 2023

Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Tik Tok

Από τη φετινή απονομή των Social Media Awards δεν θα μπορούσε να λείπει η chillbox. Η n#1 εταιρία frozen yogurt στην Ελλάδα, απέσπασε το Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Use of Tik Tok, εντυπωσιάζοντας την κριτική επιτροπή με την ισχυρή της digital παρουσία & το ευφάνταστο content.

Η ομάδα της chillbox ακολουθώντας πιστά τα latest trends, κατάφερε μέσα σε short period να αυξήσει οργανικά τους Followers της μέσα από fun & relatable videos που ξεπερνούν τις 8 εκατομμύρια προβολές. Το TikTok account της chillbox έχει διαμορφώσει με επιτυχία ένα strong community με πάνω από 12 χιλιάδες ακολούθους ενώ δεν είναι λίγοι οι Influencers που έχουν ενισχύσει κατά καιρούς το προφίλ της, παρουσιάζοντας τις δικές τους αγαπημένες γεύσεις σε παγωμένο γιαούρτι, toppings και παγωτό.

Ο θεσμός των Social Media Awards βραβεύει τα τελευταία 11 χρόνια τα πιο δημιουργικά, καινοτόμα και αποτελεσματικά case studies σε Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube και είναι σπουδαία επιτυχία που η ελληνική αλυσίδα chillbox βρίσκεται ανάμεσα στους φετινούς νικητές.