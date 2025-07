Oasis: Θριαμβευτική επανένωση στο Κάρντιφ μετά από 15 χρόνια

Οι Oasis επιστρέφουν θριαμβευτικά μετά από 15 χρόνια αποχής, ξεκινώντας μια επική περιοδεία με εκρηκτική συναυλία στο κατάμεστο Principality Stadium.

Oι Oasis βρέθηκαν ξανά μαζί στη σκηνή, 15 χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ξεκινώντας τη μεγάλη περιοδεία Oasis Live 25 με μια εκρηκτική συναυλία στο Principality Stadium του Κάρντιφ. Δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές, από όλες τις ηλικίες και γωνιές του πλανήτη, συνέρρευσαν στην ουαλική πρωτεύουσα, πολλοί από τους οποίους είχαν κατασκηνώσει έξω από το στάδιο από νωρίς μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Guardians, η ένταση και η συγκίνηση του κοινού ήταν φανερή από τη στιγμή που οι πρώτες νότες του "Hello" γέμισαν το στάδιο. Η επιλογή του τραγουδιού, ένα δυναμικό άνοιγμα που αντλεί από το "Hello, Hello, I'm Back Again" του Gary Glitter, έδειξε ότι το συγκρότημα δεν φοβάται να επιστρέψει με τόλμη και αναφορές στη δική του ιστορία.

Σε αντίθεση με τις παλιές, ασταθείς εμφανίσεις, η φετινή περιοδεία μοιάζει άρτια οργανωμένη. Ο Liam Gallagher εμφανίστηκε χαλαρός και με αυτοσαρκαστική διάθεση, ενώ ο Noel διατήρησε τον σταθερό και μελωδικό του ρόλο. Μεταξύ τους, ο κιθαρίστας Paul "Bonehead" Arthurs στάθηκε κυριολεκτικά στη μέση, μια ενδεχομένως σκόπιμη προσπάθεια να κρατηθούν οι ισορροπίες.

Το πρόγραμμα ήταν σαφώς προσανατολισμένο στις χρυσές εποχές των δύο πρώτων άλμπουμ, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό την ύστερη, ασθενέστερη δισκογραφία τους. Τα "Cigarettes & Alcohol", "Rock 'n' Roll Star", "Morning Glory", και "Slide Away" προκάλεσαν ενθουσιώδη αντίδραση, ενώ τα "Wonderwall" και "Don't Look Back in Anger" στο encore απογείωσαν τη συναισθηματική ένταση της βραδιάς.

Παρά τη γενικότερη αίσθηση «αρπαχτής», όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, η επανένωση των Oasis έμοιαζε λιγότερο με νοσταλγικό θέαμα και περισσότερο με μια πανηγυρική επιβεβαίωση της διαχρονικής τους δύναμης. Μπορεί οι εποχές να άλλαξαν, αλλά η επιρροή των Oasis παραμένει αλώβητη – και για μια νύχτα στο Κάρντιφ, η δεκαετία του ’90 ζωντάνεψε ξανά με εκκωφαντικό τρόπο.