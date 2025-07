Το teaser της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε online

Το πρώτο teaser της επικής διασκευής του Νόλαν για την Οδύσσεια διέρρευσε στο διαδίκτυο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια.

Το πολυαναμενόμενο πρώτο τρέιλερ για την επική διασκευή της «Οδύσσειας» από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν διέρρευσε στο διαδίκτυο, παρά την πρόθεση του δημιουργού να προβάλλεται αποκλειστικά στους κινηματογράφους. Το 70 δευτερολέπτων βίντεο, που προβάλλεται μαζί με την ταινία J”urassic World: Rebirth”, εμφανίστηκε ξαφνικά στις πλατφόρμες TikTok, X (πρώην Twitter) και Reddit το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα η Universal να ξεκινήσει αμέσως ενέργειες κατέβασματός του για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.

Η ταινία, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, αποτελεί μια φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, με πρωταγωνιστή τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα. Η επιλογή του συγκεκριμένου ηθοποιού προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να εκφράζουν επιφυλάξεις για την καταλληλότητά του στον συγκεκριμένο ρόλο. Πολλοί ανέφεραν πως θα προτιμούσαν μια πιο «ευρωπαϊκή» προσέγγιση ή έναν ηθοποιό όπως ο Ρέιφ Φάινς, ο οποίος έχει ήδη ενσαρκώσει τον ίδιο χαρακτήρα σε προηγούμενη ταινία.

Το teaser ανοίγει με σκοτεινά πλάνα ενός ταραγμένου ωκεανού, ενώ μια μυστηριώδης φωνή, που φημολογείται ότι ανήκει στον Ρόμπερτ Πάτινσον, λέει: «Σκοτάδι. Οι νόμοι του Δία γκρεμίστηκαν σε κομμάτια. Ένα βασίλειο χωρίς βασιλιά από τότε που πέθανε ο αφέντης μου». Η ατμόσφαιρα είναι βαριά και επική, πιστή στο ύφος του Νόλαν.

Στη συνέχεια, βλέπουμε φευγαλέα πλάνα από τον Δούρειο Ίππο και έναν διάλογο μεταξύ του Τηλέμαχου (Τομ Χόλαντ) και ενός μυστηριώδους χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζον Μπερντάλ. Η συζήτηση υπονοεί ότι ο Οδυσσέας αγνοείται μετά την Τροία, προϊδεάζοντας για μια προσωπική αποστολή αναζήτησης του πατέρα. Παράλληλα, η παρουσία της Ζεντάγια και του Πάτινσον ενισχύει το star power της παραγωγής, αλλά δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η ταινία παραμένει πιστή στις ρίζες της.

Η διαρροή του teaser δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν με ταινίες όπως το “Spider-Man: No Way Home” και σειρές όπως το “House of the Dragon”. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Νόλαν επιμένει στην αποκλειστικότητα των κινηματογραφικών αιθουσών κάνει το περιστατικό αυτό ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Η Universal και ο ίδιος ο Νόλαν δεν έχουν εκδώσει επίσημη δήλωση για τη διαρροή μέχρι στιγμής, όμως αναμένεται να εντείνουν την προστασία του υλικού ενόψει της επίσημης κυκλοφορίας του τρέιλερ αργότερα μέσα στο έτος.

Σε κάθε περίπτωση, το teaser, έστω και παράνομα, έχει ήδη πετύχει τον σκοπό του: να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον και να ανοίξει τη συζήτηση για μία από τις πιο αναμενόμενες ταινίες των επόμενων ετών.