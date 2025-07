Μια Νύχτα στο Μουσείο: Επιστρέφει με νέα πλοκή

Το εμβληματικό franchise επιστρέφει με νέα ιστορία, καινούργιους ήρωες και μια ανανεωμένη δόση φαντασίας και χιούμορ

Το μουσείο ανοίγει ξανά τις πόρτες του και αυτή τη φορά φέρνει νέο αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, μια νέα live-action επανεκτέλεση του αγαπημένου "Night at the Museum" βρίσκεται σε εξέλιξη από τα 20th Century Studios.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα δούμε μια εντελώς καινούργια ιστορία στο μουσείο, με νέους χαρακτήρες, και, αν κρίνουμε από τη μέχρι τώρα πορεία του franchise, αρκετές δόσεις χιούμορ, μαγείας και… αναπάντεχων ξυπνημάτων.

Στην παραγωγή επιστρέφει ο Shawn Levy (ο οποίος είχε σκηνοθετήσει τις τρεις πρώτες ταινίες), μαζί με τον Dan Levine της 21 Laps, ενώ η Emily Morris θα επιβλέπει την εξέλιξη της ταινίας για την εταιρεία.

Ο Tripper Clancy, γνωστός από τα "Stuber", "Die Hart" και τη σειρά του Netflix "I Am Not Okay With This", καλείται να δώσει νέο σενάριο σε ένα από τα πιο εμβληματικά παιδικά και οικογενειακά franchises της τελευταίας 20ετίας.

Το πρώτο "Night at the Museum" κυκλοφόρησε το 2006, με τον Μπεν Στίλερ στον ρόλο του Larry Daley, ενός νυχτοφύλακα που ανακαλύπτει ότι τα εκθέματα ζωντανεύουν μετά το κλείσιμο. Μαζί του, ο αείμνηστος Robin Williams, ο Owen Wilson, ο Ricky Gervais και πολλοί ακόμη αγαπημένοι ηθοποιοί. Οι τρεις live-action ταινίες έκαναν τεράστια εμπορική επιτυχία, φτάνοντας τα 1,3 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Το 2022, το franchise απέκτησε και animated συνέχεια στο Disney+ με την ταινία "Kahmunrah Rises Again".

Η νέα παραγωγή δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας, όμως ένα είναι σίγουρο: το μουσείο δεν θα είναι ποτέ πια ήσυχο…. ούτε η νύχτα του βαρετή.