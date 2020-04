Coronavirus Rapsody: Το τραγούδι των Queen έγινε διασκευή για τον κορωνοϊό

Και ο ύμνος των Queen έγινε τραγούδι για τον κορωνοϊό.

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει το «Coronavirus Rhapsody», το θρυλικό τραγούδι «Bohemian Rhapsody» των Queen, προσαρμοσμένο στην πανδημία του κορωνοϊού. Στο video παρακάτω, θα δείτε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς και καθημερινούς ανθρώπους να δίνουν οδηγίες για το σωστό πλύσιμο των χεριών αλλά και για τα συμπτώματα που έχει ο κορωνοιός. Κι όλα αυτά υπό τον ρυθμό και τη μελωδία του γνωστού τραγουδιού των Queen.

Οι στίχοι του τραγουδιού των Queen έχουν αλλαχθεί για να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για τα μέτρα προφύλαξης από τον κορωνοϊό: “Mama, I just killed a man / I didn’t stay inside in bed / I walked past him, now he’s dead”.

Απολαύστε το!