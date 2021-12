Αλεξανδρινό: Πώς θα το επιλέξετε και πώς θα το φροντίσετε

Το Αλεξανδρινό είναι το παραδοσιακό φυτό των Χριστουγέννων.

Τώρα τις γιορτές δεν νομίζω ότι υπάρχει σπίτι χωρίς ούτε ένα Αλεξανδρινό. Ένα φυτό που συνδέεται παραδοσιακά με την ημέρα των Χριστουγέννων. Πρόκειται για μια φτηνή αλλά και πολύ εντυπωσιακή επιλογή είτε για να το στολίσουμε στον χώρο μας είτε για να το προσφέρουμε.

Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τι πρέπει να προσέξετε όταν το αγοράσετε και πώς θα το φροντίσετε από τη στιγμή που θα έρθει στο σπίτι καθώς είναι φυτό με ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φροντίδα των φυτών σας, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα All About Orchids and Houseplants ή τη σελίδα του στο Facebook ή το κανάλι του στο YouTube.