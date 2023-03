Αφρικανική Βιολέτα: Ένα φυτό που ανθίζει 365 ημέρες τον χρόνο

Αν δεν είναι ακόμη μαζί σου κάτι έκανες λάθος στη φροντίδα της καθώς πρόκειται για ένα πανεύκολο φυτό. Αν πάλι δεν τη γνωρίζεις, ήρθε η ώρα να την αποκτήσεις

Η Σαιντπώλια γνωστή με την εμπορική ονομασία Αφρικανική Βιολέτα είναι ένα χαριτωμένο και πανέμορφο φυτό που σίγουρα έχει περάσει κάποια στιγμή από το χέρια σου.

Αν δεν είναι ακόμη μαζί σου κάτι έκανες λάθος στη φροντίδα της καθώς πρόκειται για ένα πανεύκολο φυτό. Αν πάλι δεν τη γνωρίζεις, ήρθε η ώρα να την αποκτήσεις.

Δες στο video που ακολουθεί όσα χρειάζεται να γνωρίζεις για το φυτό αυτό αλλά και πώς θα το φροντίσεις.

