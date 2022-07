Perform like Foureira: Η iconic εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα με το RUN XX NITRO της PUMA (vid)

Μία νέα εικόνα της Ελένης Φουρέιρα, εμπνευσμένη από την καθημερινότητά της, και πιο συγκεκριμένα από την καθημερινότητα μίας καλλιτεχνικής περσόνας που η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της, έρχεται να μας δείξει η PUMA.

Αυτή τη φορά, με ένα outfit εμπνευσμένο από «διαγαλαξιακές» γυναίκες! Η συλλογή stardust της PUMA, δείχνει το δρόμο για το καθημερινό fashion performance outfit και το συνδυάζει με το ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες, running shoe, το RUN XX NITRO!

Η global, πλέον, PUMA ambassador, Ελένη Φουρέιρα, μπαίνει στα «καθημερινά» της ρούχα, δημιουργώντας iconic εμφανίσεις. Η δυναμική φυσιογνωμία της και η θέλησή της να ξεπερνά τον εαυτό της, είναι το μήνυμα που μας «περνά», με αυτή της την φωτογράφιση, δείχνοντας ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, και πώς τίποτα δεν «χτίζεται» χωρίς σκληρή δουλειά!

Για άλλη μία φορά, η PUMA μαζί με την Ελένη Φουρέιρα οδηγούν την κούρσα για την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού, με βασικό σύμμαχο το νέο RUN XX NITRO. Η νέα αυτή καμπάνια, έρχεται να αναδείξει την αγάπη της pop-star για τη γυμναστική, που την ευεργετεί τόσο στην καθημερινότητά της όσο και στον επαγγελματικό δρόμο που έχει επιλέξει να ακολουθήσει.

Ανάμεσα σε αλλά, προάγεται και η προσπάθεια της PUMA για την εξάλειψη της ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων, καθώς η συγκεκριμένη φόρμουλα αθλητικού παπουτσιού έχει σχεδιαστεί ειδικά για γυναίκες. Έτσι, PUMA και Φουρέιρα ενώνουν δυνάμεις για να παρακινήσουν χιλιάδες γυναίκες σε όλον τον κόσμο ώστε να ανεβάσουν τον πήχη στις προπονήσεις τους και να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στη ζωή τους.

Μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί το νέο δρομικό παπούτσι είναι ειδικά σχεδιασμένο για γυναίκες. Αρχίζοντας από το όνομα του, που το έχει πάρει από το διπλό γυναικείο χρωμόσωμα X, το RUN XX NITRO είναι η επιτομή του μότο της PUMA “RUN FOR HER”, που εστιάζει στην εξέλιξη του γυναικείου αθλητισμού. Ακόμη, το πρωτοποριακό design έχει «χτιστεί» πάνω στο γυναικείο πόδι και δίνει τέλος στις εποχές του “shrink it and pink it”. Ταυτόχρονα, παρέχει ιδανική εφαρμογή που αγκαλιάζει τέλεια τη φτέρνα, το πέλμα και την καμάρα, ενώ η νέα πιο σταθερή ενδιάμεση σόλα NITRO δημιουργεί την άριστη ισορροπία ανθεκτικότητας και lightweight κατασκευής. Στις καινοτομίες του RUN XX NITRO προστίθεται και η νέα τεχνολογία RUNGUIDE, προσφέροντας σταθερότητα σε κάθε βήμα και προπόνηση. Το νέο δρομικό παπούτσι ανεβάζει το pace στον χώρο του running, με τις top-rated τεχνολογίες του!

Spark Change, just like Eleni Foureira!

Τα προϊόντα της Puma διατίθενται στο PUMA store στην Γλυφάδα, Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 40A, στο eshop αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

