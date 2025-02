Το μυστικό που κρύβεται πίσω από το mindset των πιο επιτυχημένων ανθρώπων στον κόσμο

Αυτό είναι το μυστικό που κρύβεται πίσω από την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία τους

Η ευτυχία και η επιτυχία είναι δύο διαφορετικές έννοιες, που, όμως, όλοι θέλουμε να βιώσουμε. Για την ακρίβεια, ένας από τους μεγαλύτερους στόχους κάθε ανθρώπου είναι να συνδυάσει την προσωπική ευτυχία με την επαγγελματική επιτυχία. Δεν είναι εύκολος, ούτε, όμως, ακατόρθωτος, αφού χιλιάδες άνθρωποι πάνω σε αυτό τον πλανήτη το έχουν πετύχει.

Ο παραγωγός ταινιών, Γουίλ Πάκερ, έγραψε το βιβλίο «Who Better Than You?:The Art of Healthy Prorogance & Dreaming Big», στο οποίο περιγράφει πώς από ένας φοιτητής του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που ζούσε στη Φλόριντα, κατάφερε να γίνει ένας από τους πιο επιτυχημένους παραγωγούς του Χόλιγουντ. Ο ίδιος περιέγραψε την ιστορία του, αποκαλύπτοντας το μικρό μυστικό των πιο επιτυχημένων ανθρώπων στον κόσμο, που είναι πιο απλό απ’ ότι φαντάζεσαι.

Η στρατηγική που ακολουθούν οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι παγκοσμίως

«Οι επιτυχημένοι άνθρωποι προσελκύουν επιτυχημένους ανθρώπους», ήταν το συμπέρασμα που πολύ γρήγορα έβγαλε, συνεπώς χρειάστηκε να διαβάσει για αυτή την κατηγορία ανθρώπων και να αντιγράψει τη συμπεριφορά τους. «Οι άνθρωποι που έχουν τις περισσότερες επιτυχίες - από αυτούς που γνωρίζω - έχουν αυτή την αίσθηση ότι “είμαι προορισμένος για επιτυχία”. Θα συμβεί και είναι απλώς θέμα χρόνου το πότε», υπογράμμισε.

Στη συνέχεια, ο Γουίλ Πάκερ έκανε λόγο για μια «υγιή αλαζονεία», λέγοντας πως «το δωμάτιο είναι καλύτερο επειδή είμαι εγώ μέσα σε αυτό». Η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός που εκπέμπουν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν την εντύπωση πως έχουν γεννηθεί νικητές κι αν όχι, θα δουλέψουν σκληρά μέχρι να το πετύχουν. Επί πρόσθετα, ένα σημαντικό λάθος που κάνουν οι άνθρωποι που αποτυγχάνουν, είναι να υποβαθμίζουν τον εαυτό τους, πιστεύοντας πως έτσι θα του δώσουν κίνητρο να εξελιχθεί. Στην πραγματικότητα, το μόνο που καταφέρνουν είναι να καλλιεργούν μια αρνητικότητα που τους εγκλωβίζει.

Last but not least, οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο έχουν εξασκήσει τη σκέψη τους να κάνει θετικά σενάρια για το μέλλον τους. Η πίστη στις δυνατότητές σου, η αφοσίωση, η δουλειά και η θετική αύρα, θα σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου, πιο κοντά στην επιτυχία. Μετέτρεψε τις αποτυχίες σε δύναμη, πάρε τα μαθήματά σου και συνέχισε την ανοδική πορεία με τόλμη και γενναιότητα. Τουλάχιστον, αυτό έκαναν/κάνουν τα άτομα που γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία στη ζωή τους σε παγκόσμιο επίπεδο.