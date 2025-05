Τι είναι το “Sunshine Guilt” που πιθανότατα νιώθεις κάθε τέτοια περίοδο;

Και πώς θα το αντιμετωπίσεις;

Με δεδομένο ότι ζούμε στην Ελλάδα, μία χώρα που ο ήλιος πρυτανεύει αυτή την εποχή, η ανάγκη για βόλτα μετά τη δουλειά ή ένα πρωινό του Σαββατοκύριακου, γίνεται πιο έντονη. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που το νιώθουν όλοι. Υπάρχουν και εκείνοι που προτιμούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο σπίτι τους, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Αν λοιπόν ανήκεις στη δεύτερη κατηγορία, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να νιώθεις ενοχές γι’ αυτή σου την επιλογή, σαν να σπαταλάς την μέρα σου.

Κι αυτό γιατί ενώ η πλειοψηφία προτιμά να αδράξει τη μέρα με μεγαλεπήβολα σχέδια, ενώ εσύ απλά προτιμάς να «λιώσεις» στον καναπέ και να παρακολουθήσεις το ένα επεισόδιο μετά το άλλο από την αγαπημένη σου σειρά. Δεν σε “καλεί” καθόλου ο ήλιος, σε αντίθεση με τους άλλους. Όχι, δεν πάει κάτι λάθος με σένα, καθώς η ενοχή σου αυτή έχει επιστημονική εξήγηση. Λέγεται “Sunshine Guilt” και είναι πολύ συχνό φαινόμενο.

Σύμφωνα με τη Νάντια Τεμουριάν, μία ψυχολόγο από το Moment of Clarity Mental Health Center, το “Sunshine Guilt” περιλαμβάνει το άγχος αλλά και τον φόβο μην μετανιώσεις που δεν βγήκες εκτός σπιτιού, ενώ είχες την ευκαιρία να το κάνεις. Την ίδια στιγμή, κατηγορείς ενδόμυχα όσους βρίσκονται έξω και περνούν όμορφα, διότι εσύ δεν είσαι σε θέση να κάνεις το ίδιο. Όποιος κι αν είναι ο λόγος που προτιμάς να μείνεις στο σπίτι - όπως κούραση ή ασθένεια - σίγουρα μια μέρα στον καναπέ είναι για πολλούς λιγότερο παραγωγική ή φαντάζει ακόμα και καταθλιπτική. Όπως όμως εξήγησε και η ψυχοθεραπεύτρια Τζιολίτι-Ράιτ, «ζούμε σε μια κοινωνία που επιβραβεύει το να κάνεις κάτι, αντί αυτό που νιώθεις».

Ο θεραπευτής, Κέβιν Μπελκάστρο, από το Mental Health Center San Diego, υποστηρίζει πως αυτή η ενοχή που νιώθουμε, όταν αποφεύγουμε να εκμεταλλευτούμε μια ηλιόλουστη ημέρα και μένουμε στο κρεβάτι μας, προέρχεται από τα τις αρνητικές σκέψεις που κάνουμε, πιστεύοντας πως είμαστε αποτυχημένοι, αν περάσουμε μια μέρα με ηλιοφάνεια κλεισμένοι στο σπίτι μας. Ο ίδιος επισημάνει, μάλιστα, πως υπάρχει έντονα η σκέψη ότι μένουμε πίσω με το να μη συμμετέχουμε στην παρέα και να μην περνάμε παραγωγικό χρόνο με τους φίλους μας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, καλό θα ήταν να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους και να εστιάσουμε σε όσα μας κάνουμε χαρούμενους την εκάστοτε ημέρα. Αν σήμερα νιώθεις την ανάγκη να κοιμηθείς 12 ώρες, απλώς κάν’το. Αν πάλι, είσαι σε θέση να τρέξεις 10 χιλιόμετρα ή να κάνεις γενική στο σπίτι σου, go for it.

Υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσεις αυτές τις ενοχές;

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις αυτό που νιώθεις. Η Μελίσα Χάμελτ, θεραπεύτρια και διευθύντρια στην BetterHelp, προτείνει να σταματήσεις για λίγο και να ονομάσεις αυτό το συναίσθημα. Πες στον εαυτό σου: «Νιώθω πίεση να βγω έξω, αλλά χρειάζομαι επίσης ξεκούραση». Γιατί; Γιατί η ονομασία των συναισθημάτων δημιουργεί αυτογνωσία, η οποία βοηθά στη μείωση της αυτοκριτικής, συνέχισε.

«Στη συνέχεια, αναλογίσου γιατί νιώθεις ενοχή που μένεις μέσα. Ποιο μήνυμα λες στον εαυτό σου -και από πού προέρχεται; Είναι δικό σου ή προέρχεται από έναν γονιό ή έναν φίλο; Έπειτα, αμφισβήτησε αυτό το μήνυμα».

Σύμφωνα με την Τζιολίτι-Ράιτ, η αυτογνωσία μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου. «Μόλις εντοπίσεις τη ρίζα της ενοχής, μπορείς να αποφασίσεις αν εξακολουθεί να σε εξυπηρετεί ή αν είναι ώρα να την αφήσεις πίσω και να την αντικαταστήσεις με μια νέα πεποίθηση. Έπειτα, δώσε στον εαυτό σου την άδεια να χαλαρώσει. Θύμισε στον εαυτό σου ότι η αξία σου δεν εξαρτάται πάντα από την παραγωγικότητα ή τις επιδόσεις σου. Μερικές φορές, η αξία σου εξαρτάται από την ικανότητά σου να ξεκουράζεσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου», κατέληξε η Τζιολίτι-Ράιτ.