Πώς να βοηθήσετε το παιδί σας να αποκτήσει αυτοέλεγχο

Πολλοί δάσκαλοι υποστηρίζουν πως η επιτυχής αποφοίτηση από το νηπιαγωγείο συνδέεται με το να γνωρίζουν τα παιδιά πότε και πώς να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους.

Η πραγματοποίηση μιας εργασίας, ακόμη κι εάν αυτή είναι απαιτητική και η ακολουθία των οδηγιών των μεγαλύτερων, αποτελούν δεξιότητες που συνδέονται με τον αυτοέλεγχο. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι, μέσω των οποίων τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν αυτοέλεγχο:

Αλλάξτε τους κανόνες ενός παιχνιδιού

Για παράδειγμα, αντί να παίξετε τη γνωστή εκδοχή του «Κάνε ό,τι λέω», παίξτε το «Κάνε το αντίθετο από αυτό που λέω». Εξηγήστε τον νέο κανόνα με λόγια και πράξεις: «Κάνε το αντίθετο από αυτό που σου ζητάω να κάνεις. Αν σου πω ‘Άγγιξε το κεφάλι σου’, θα πρέπει να αγγίξεις τα δάχτυλα των ποδιών σου». Φροντίστε να εξηγήσετε με απλό και κατανοητό τρόπο τη νέα εκδοχή του παιχνιδιού και παίξτε εναλλάξ τον ρόλο του “εντολέα”.

Ολοκληρώστε αυτό που κάνετε και, στη συνέχεια, ανταποκριθείτε στο αίτημα του παιδιού

Για παράδειγμα, αν μιλάτε στο τηλέφωνο και το παιδί σας ζητάει κάτι (και δεν είναι επείγον), ενημερώστε το ότι χρειάζεστε χρόνο για να ολοκληρώσετε τη συνομιλία σας. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να εξασκήσει το παιδί την υπομονή του.

Κάντε μαζί δραστηριότητες που απαιτούν τήρηση κανόνων

Για παράδειγμα, συναρμολογήστε ένα παιχνίδι ή μαγειρέψτε παρέα: “Θα διαβάσω δυνατά τη συνταγή. Άκουσε προσεκτικά, ώστε να ξέρουμε και οι δύο τι πρέπει να κάνουμε. Θα ξαναδιαβάζω τις οδηγίες καθώς προχωράμε σε κάθε βήμα”.

Ενημερώστε τα παιδιά για το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να περιμένουν για κάτι και προτείνετε δραστηριότητες για να κάνουν όσο περιμένουν.

Πείτε στο παιδί σας: “Η γιαγιά και ο παππούς θα έρθουν πριν από το δείπνο. Θα ήθελες να ζωγραφίσεις μερικές εικόνες για να τους δώσεις;” ή “Μόλις βάλω την αδελφή σου για ύπνο, θα σου διαβάσω μερικές ιστορίες. Μπορείς να διαλέξεις τρία βιβλία για να διαβάσουμε μαζί”.

Συναρμολογήστε μαζί ένα παζλ που έχει μερικά περισσότερα κομμάτια από όσα έχει συνηθίσει

Τοποθετήστε το παζλ σε ένα μέρος όπου θα μπορείτε να το δουλεύετε για αρκετές ημέρες, αν χρειαστεί. Γιορτάστε μαζί όταν βάλετε το τελευταίο κομμάτι στη θέση του.

Φυτέψτε μερικούς σπόρους σε μια γλάστρα ή σε έναν κήπο

Ελέγχετε μαζί το φυτό κάθε μέρα μέχρι να φυτρώσουν οι σπόροι. Με την πάροδο του χρόνου, παρακολουθήστε το φυτό να αναπτύσσει φύλλα και λουλούδια.

Source: Adapted from the Message in a Backpack, Teaching Young Children 4 (2): 23

© National Association for the Education of Young Children — Promoting excellence in early childhood education

