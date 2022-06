Pleasanteeism: Η τοξική εργασιακή συμπεριφορά που κάνει κακό στην ψυχική μας υγεία

Αν προσπαθείτε να κρύβετε πάντα τον θυμό ή τον εκνευρισμό σας στη δουλειά, τότε ήρθε η ώρα να μάθετε πως υπάρχει συγκεκριμένος όρος γι' αυτό

Pleasanteeism. Ομολογουμένως δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτόν τον όρο, μέχρι τη στιγμή που πέσαμε πάνω σε ένα ξένο άρθρο που ήταν αφιερωμένο στην ανάλυσή του.

Όλοι θέλουμε να συμπεριφερόμαστε άψογα στο εργασιακό περιβάλλον που ανήκουμε και να ευχαριστούμε πάντα τους συναδέλφους μας αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ ότι η συμπεριφορά αυτή μπορεί να έχει άμεση επιρροή στην ψυχική μας υγεία; Δεν είναι καθόλου κακό να θέλουμε να φερόμαστε πάντα επαγγελματικά αλλά όταν καταπνίγουμε τα συναισθήματά μας, όπως θυμό, λύπη ή στρες, διακατεχόμαστε από pleasanteeism και αυτό κάνει σίγουρα πολύ κακό στην υγεία μας.

#Pleasanteeism – ‘putting a brave face on it’ – is probably something we can all identify with. But is it masking mental health issues in the workplace? https://t.co/pL21NE4Q86 #employerbrand #EVP #HR #companyculture #wellbeing

To να καταπιέζουμε τα συναισθήματά μας μπορεί να γίνει εξαιρετικά καταστροφικό γιατί ουσιαστικά αρνούμαστε στον εαυτό μας να αισθανθεί και να εκφράσει ένα μέρος από αυτά. Κάπως έτσι τα συναισθήματα αυτά επιστρέφουν διογκωμένα και μας κάνουν να νιώθουμε εξουθενωμένοι χωρίς να καταλαβαίνουμε το γιατί.

Σύμφωνα με την ψυχολόγο, Gemma Leigh Roberts: «Όταν φοράμε συνέχεια ένα "γενναίο προσωπείο", παρατείνουμε το ήδη υπάρχον στρες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γινόμαστε λιγότερο παραγωγικοί. Όταν αρνούμαστε κατ' επανάληψη να διαχειριστούμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, αυτό δεν επηρεάζει μόνο τις εργασιακές μας επιδόσεις αλλά παράλληλα επηρεάζει τη σωματική μας υγεία ενώ πολύ συχνά μας οδηγεί στην κατάθλιψη».

According to research by Lime Global, 75% of workers surveyed have admitted to feeling ‘pleasanteeism’ – the pressure to put on a brave face in front of colleagues regardless of their feelings. https://t.co/B4AOLgnjy3 #Reed #pleasanteeism #workplace #mentalhealth #wellbeing