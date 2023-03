Αυτές οι «αθώες» φράσεις είναι στην πραγματικότητα ο ορισμός του fat-shaming

Καλό θα είναι να μην τις λες ούτε για πλάκα

Χοντροφοβία, fat phobia, fat shaming. Πες το όπως θες ή μάλλον μη το ξεστομίσεις ποτέ γιατί το νόημα είναι ακριβώς το ίδιο σε όλες τις εκδοχές. Αν χρησιμοποιείς τον όρο, σημαίνει ότι κοροϊδεύεις, υποβιβάζεις και μιλάς με άσχημα λόγια για τα άτομα που έχουν περισσότερο βάρος από εκείνο που ορίζεται ως «φυσιολογικό». Με λίγα λόγια φέρεσαι χειριστικά απέναντί τους και όταν γυρνούν την πλάτη, χρησιμοποιείς τις πιο προσβλητικές φράσεις εναντίον τους. Αλήθεια, γιατί; Τι ακριβώς είναι αυτό που σου δίνει το δικαίωμα να κρίνεις την εμφάνιση και τα κιλά των άλλων;

Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί από εμάς ακόμη και σήμερα, που χρησιμοποιούν τις πιο χαρακτηριστικές fat- shaming φράσεις. Ακούγονται παντού γύρω μας, πίσω από μια χειρονομία, έναν ψίθυρο, ένα βλέμμα. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν καν ότι τις ξεστομίζουν ή ότι είναι προσβλητικές ενώ κάποιοι άλλοι, (και αυτό είναι πολύ χειρότερο), δεν νοιάζονται καν αν πληγώσουν ή προσβάλλουν τους αποδέκτες.

Οι ειδικοί καταλήγουν πως οι παρακάτω φράσεις είναι οι πιο χαρακτηριστικές, ή μάλλον τα σύμβολα της χοντροφοβίας και καλό είναι να μην τις πεις ποτέ (αν δεν το έχεις κάνει ήδη), ούτε για πλάκα:

Πρόκειται για μια φράση που έρχεται αυτομάτως στο μυαλό κάποιων αλλά χρησιμοποιώντας τη, είναι σαν να λες στον άλλον ότι πριν δεν ήταν όμορφος. Δεν θα έπρεπε καν να σχολιάζεις το βάρος ενός ατόμου και να κρίνεις την εικόνα του, πόσο μάλλον να του λες τι είναι αυτό που σύμφωνα με τη δική σου (αχρείαστη) γνώμη τον κάνει όμορφο.

Όπως εξηγεί η body image expert, Ivy Felicia στη HuffPost, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνδέσεις αυτά τα δύο γιατί δεν υπάρχει λόγος να συνδεθούν. Ακόμη κι αν νομίζεις ότι πρόκειται για κοπλιμέντο, δεν είναι. Είναι σαν να διαχωρίζει το βάρος από το να δείχνεις ωραίος και πίστεψέ μας, δεν είναι καθόλου ωραίο.

Advice: Fatphobia persists in medicine due to a lack of education about weight management, our columnist writes. https://t.co/mmWGX8b61C