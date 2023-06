IQ Tests: Η σκοτεινή ιστορία πίσω από τα τεστ νοημοσύνης

Όταν χρησιμοποιούνταν για να «μειώσουν την αναπαραγωγή των ανόητων»...

Τα τελευταία 120 χρόνια, έχουν τεράστια δύναμη πάνω μας αλλά πηγαίνοντας πίσω στον χρόνο, κάπου γύρω στο 1900 ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται για πολύ διαφορετικούς λόγους. Τα IQ Tests αξιοποιούνταν για να μπαίνουν πιο εύκολα στο περιθώριο εθνικές μειονότητες και φτωχές κοινότητες. Αργότερα, έγιναν επίσης σημαντικό εργαλείο των ευγονιστών.

Στη δεκαετία του 1900, αναπτύχθηκαν πολλά τεστ νοημοσύνης στην Ευρώπη και την Αμερική με (αρχικό) σκοπό να εξετάζονται χωρίς προκαταλήψεις, οι γνωστικές ικανότητες των ατόμων. Το εκπαιδευτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών τα αξιοποιούσε για να εντοπίζει τους «χαρισματικούς και ταλαντούχους» μαθητές αλλά και τα άτομα με αναπηρία που έκριναν ότι έπρεπε να ενταχθούν σε άλλο περιβάλλον.

Το πρώτο από αυτά τα τεστ δημιουργήθηκε από τον Γάλλο ψυχολόγο Alfred Binet, ο οποίος διορίστηκε από την κυβέρνηση της χώρας για να ξεχωρίσει τους μαθητές που είχαν τις περισσότερες δυσκολίες στα σχολεία της Γαλλίας.

Το 1905, μαζί με τον Théodore Simon, οι δύο επιστήμονες δημιούργησαν ένα τεστ σχεδιασμένο για τα παιδιά που ήθελαν περισσότερη προσοχή. Η μέθοδος τους αποτέλεσε τη βάση του τεστ IQ στη σημερινή του μορφή. Ξεκινώντας στα τέλη του 19ου αιώνα, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι γνωστικές ικανότητες όπως η λειτουργική μνήμη και οπτικές-χωρικές δεξιότητες αντικατοπτρίζουν μια υποκείμενη γενική νοημοσύνη. Συγκεκριμένα, ο Binet θεώρησε ότι το τεστ ήταν αναξιόπιστο καθώς δεν μπορούσε να προβλέψει τη δημιουργικότητα ή την ενσυναίσθηση του κάθε παιδιού.

Στις ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούνται πολύ, κυρίως στον στρατό και την αστυνομία για την επιλογή των υποψηφίων ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ήταν αρκετά διαδεμένα τα US Army Alpha and Beta Tests με σκοπό να ελεχθεί η πνευματική και συναισθηματική κατάσταση των στρατιωτών.

Η ευρεία χρήση των IQ Tests στον 20ο αιώνα άρχισε να γίνεται αντικείμενο διαφωνίας. Το 1910, ο Αμερικανός ψυχολόγος και υποστηρικτής της ευγονικής, Henry Goddard μετέφρασε την κλίμακα του Binet στα αγγλικά και ο ψυχολόγος Lewis Terman την εφάρμοσε στα αμερικανικά πρότυπα.

The nature of the biases in these 'national IQ' datasets mean their use may lead to racist conclusions & legitimise eugenic arguments