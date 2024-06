Υπάρχει τρόπος να μη σε νοιάζει η γνώμη των άλλων; Τι λέει η ψυχολογία

Το να ανησυχείς για τη γνώμη των άλλων, είναι διαφορετικό από το να ενδιαφέρεσαι για τη γνώμη των άλλων

Είναι φυσιολογικό να αναρωτιέσαι/νοιάζεσαι για το τι σκέφτονται οι άλλοι για σένα. Είναι, βασικά, απολύτως φυσιολογικό. Ωστόσο, όσο πιο γρήγορα αλλάξεις τη σχέση σου σχετικά με αυτή την έμφυτη τάση, πόσο πιο γρήγορα θα έρθεις πιο κοντά στον εαυτό σου και θα νιώσεις πραγματικά ελεύθερος.

Ο φόβος σου για τη γνώμη ή την άποψη των άλλων - ή αλλιώς το γνωστό σε όλους FOPO, οφείλεται σε πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο και συγγραφέα του βιβλίου «The First Rule of Mastery: Stop Worry about What People Think of you», Μισέλ Γκερβάι, ο εγκέφαλός μας είναι σχεδιασμένος για επιβίωση και σαρώνει συνεχώς το περιβάλλον του για να βρει όλα τα πράγματα που είναι δυνητικά επικίνδυνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εγκέφαλος μας συντονίζεται με την αποδοχή και δημιούργησε μια ψυχολογία στην οποία προσπαθεί συνεχώς να προσαρμοστεί. Ωστόσο, το να ανησυχείς για κάτι είναι διαφορετικό από το να ενδιαφέρεσαι για κάτι. Ναι, πρέπει να νοιάζεσαι για τις απόψεις των άλλων, αλλά κυρίως για των ανθρώπων που σε γνωρίζουν πραγματικά και νοιάζονται για την ανάπτυξή σου. «Αν πρόκειται να δώσεις σημασία στις γνώμες των ανθρώπων, οι γνώμες που έχουν σημασία για σένα είναι εκείνων που έχουν αναλάβει μια θεμελιώδη δέσμευση να νοιάζονται για σένα και οι άνθρωποι που έχουν αντιμετωπίσει κάτι παρόμοιο στη ζωή τους».

3 τρόποι για να μη σε νοιάζει τόσο η γνώμη των άλλων

Να ξέρεις πως κανένας δεν σκέφτεται όσα νομίζεις εσύ

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συχνά υπερεκτιμούμε το πόσο νοιάζονται οι άλλοι για εμάς. Εμείς, είμαστε το κέντρο του δικού μας κόσμου. Ο καθένας, όμως, έχει τα προσωπικά του πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή του - και πιθανότατα σε αυτά εστιάζει. Οπότε, το να «χάνεις» τον ύπνο σου σκεπτόμενος τι πιστεύουν οι άλλοι για εσένα, απλώς είναι ανώφελο.

Μην προσπαθείς να μαντέψεις τι σκέφτονται οι άλλοι

Είναι πραγματικά, πραγματικά άσκοπο να υποθέτεις τι σκέφτονται οι άλλοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι, εάν δεν στο πουν, δεν θα το μάθεις ποτέ. Σίγουρα, μπορείς να πείσεις τον εαυτό σου ότι όλοι πιστεύουν κάτι συγκεκριμένο για τη δουλειά σου, για τη προσωπική σου ζωή, για τις επιλογές σου, αλλά όλα αυτά μπορεί να μην είναι η πραγματικότητα.

Να έχεις επίγνωση της «προκατάληψη αρνητικότητας»

Ο εγκέφαλός σου είναι προγραμματισμένος να ασχολείται περισσότερο με τα αρνητικά (όπως η κριτική) παρά με τα θετικά (τα κομπλιμέντα). Αυτή η «προκατάληψη αρνητικότητας» μπορεί να εξηγήσει γιατί πολλές φορές καταλήγεις στο ότι κάποιος σε κρίνει. Είναι χρήσιμο να το αντιληφθείς αυτό και να δώσεις στον εαυτό σου την κατάλληλη εμψύχωση.