Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 τρόπους για να βελτιώσεις την παραγωγικότητα του εγκεφάλου σου

Υπάρχουν 3 τρόποι για να «προπονείς» καθημερινά τον εγκέφαλό σου

Η παραγωγικότητα του εγκεφάλου μας δεν μπορεί να είναι πάντα η ίδια. Ακριβώς όπως το σώμα καταπονείται, έτσι και ο εγκέφαλος κουράζεται από ορισμένες εργασίες, και θέλει χρόνο και «προπόνηση» για να λειτουργήσει σωστά. Έτσι δεν είναι;

Και για να σε διευκολύνουμε, όταν λέμε «προπονήσεις», αναφερόμαστε σε πολλές εγκεφαλικές δραστηριότητες που υπόσχονται να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα του μυαλού, να οξύνουν τη σκέψη, καθώς και να βελτιώσουν την πνευματική διαύγεια. Ίσως δεν έχεις καταλάβει ακόμα τι ακριβώς εννοούμε, αλλά οι συμβουλές μιας ειδικού θα σε κατευθύνουν. Η Μίθου Στορόνι, είναι γιατρός, ερευνήτρια νευροεπιστημών και οφθαλμοχειρουργός με σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ.

Παρακάτω, βρίσκεις 3 βασικές ιδέες από το νέο της βιβλίο, «Hyperefficient: Optimize Your Brain to Transform the Way You Work», για να μεγιστοποιήσεις την παραγωγικότητα του εγκεφάλου σου.

Εξέτασε την έννοια των νοητικών «ταχυτήτων»

Όταν προσπαθείς να αναπτύξεις μια πρωτότυπη ιδέα ή να βρεις τον τρόπο να αντιμετωπίσεις ένα σύνθετο πρόβλημα, η ιδέα και η λύση θα εκκολαφθούν μόνο όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Έτσι, σύμφωνα με την ειδικό, πρέπει να δημιουργείς τις σωστές συνθήκες βάζοντας το μυαλό σου σε μια βέλτιστη κατάσταση για τη συγκεκριμένη εργασία που κάνει. Ενώ εργάζεσαι, το μυαλό αλλάζει τη διαμόρφωσή του και περιπλανιέται σε διαφορετικές νοητικές καταστάσεις. Κάθε νοητική κατάσταση είναι ιδανική για ένα συγκεκριμένο είδος νοητικής εργασίας.

Σκέψου τον εγκέφαλό σου ως αυτοκίνητο και τη δουλειά που έχεις να κάνεις ως το έδαφος στο οποίο κινείται. Οι νοητικές σου καταστάσεις είναι σαν τα γρανάζια του αυτοκινήτου. Αλλάζεις ταχύτητες ανάλογα με το έδαφος της εργασίας που έχεις να ολοκληρώσεις.

Unsplash/Mathilde Langevin

Σκέψου πότε ο εγκέφαλός σου λειτουργεί καλύτερα

Ένα παράδειγμα είναι η επίδραση της ώρας μέσα στη μέρα. Γενικά, είναι ευκολότερο να είσαι στη βέλτιστη νοητική κατάσταση για να κάνεις μια δύσκολη εργασία το πρωί, παρά αμέσως μετά το μεσημέρι, όταν όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια πτώση στην εγρήγορση. Εάν προγραμματίζεις meetings ή δουλειές ρουτίνας το πρωί, ενώ το απόγευμα θέλεις να κάνεις μια απαιτητική εργασία, αυτή θα σου φανεί δύσκολη επειδή η ώρα της ημέρας δρα ενάντια στις προσπάθειές σου να είσαι παραγωγικός. Εάν κάνεις το αντίθετο, όμως, θα δεις διαφορά.

Δούλεψε σε ρυθμούς

Η κόπωση ωθεί το μυαλό έξω από τη βέλτιστη πνευματική του κατάσταση και επέρχεται ταχύτερα όσο πιο εντατικά εργάζεσαι. Το «κλειδί» της αποτελεσματικότητας έγκειται στο να μπορείς να αυξάνεις την ένταση της εργασίας χωρίς να βγαίνεις από τη βέλτιστη πνευματική κατάσταση λόγω κόπωσης. Ένας τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι να εργάζεσαι με συγκεκριμένους ρυθμούς.

Κάνε ένα «σπριντ», στη συνέχεια σταμάτα εντελώς για να κάνεις ένα διάλειμμα και επανάλαβε το ίδιο. Άλλη μια καλή τεχνική για να αυξήσεις την παραγωγικότητα σου, είναι να εργάζεσαι έντονα για μικρά διαστήματα, μέτρια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ελαφρά για το υπόλοιπο διάστημα.