Τελικά υπάρχει ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στα ζευγάρια, σύμφωνα με την επιστήμη

Η επιτυχημένη απόπειρα της επιστήμης να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα που αφορά τις σχέσεις

Είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε ξεκάθαρα στο ερώτημα: «Παίζει ρόλο η διαφορά ηλικίας σε ένα ζευγάρι;». Και αυτό γιατί έχουμε δει ζευγάρια να επιβιώνουν και να είναι ευτυχισμένα, είτε με 2, είτε με 5, είτε με 20 χρόνια διαφοράς.



Σύμφωνα όμως με νέα μελέτη, υπάρχει μια διαφορά ηλικίας που φαίνεται να είναι ιδανική, προκειμένου να ταιριάξουν καλύτερα τα ζευγάρια και να έχουν λιγότερες πιθανότητες χωρισμού. Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε το 2014, αλλά τώρα ο Independent την επανέφερε στην επικαιρότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 3.000 παντρεμένοι άνθρωποι και οι ειδικοί κατέληξαν πως τα ζευγάρια με διαφορά ηλικίας πέντε ετών είναι 18% πιο πιθανό να χωρίσουν, σε σύγκριση με δύο συνομήλικους ανθρώπους που έχουν σχέση.

Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 39% για ζευγάρια με διαφορά ηλικίας 10 ετών και στο 95% για εκείνους που τους «χωρίζουν» δύο δεκαετίες, σύμφωνα πάντα με την έρευνα. Για εκείνους που έχουν διαφορά 30 ετών, οι πιθανότητες για διαζύγιο είναι 172% υψηλότερη από τους συνομήλικους.

Όσο για την «ιδανική» διαφορά ηλικίας, σύμφωνα πάντα με τους ερευνητές, είναι από έναν έως τρία χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, οι πιθανότητες χωρισμού είναι μόλις 3%, σε σύγκριση με το συνομήλικο ζευγάρι.

