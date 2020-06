Είναι οι μπανάνες καλή επιλογή όταν θέλετε να χάσετε κιλά;

Αν υπήρχε ποτέ φρούτο πολλαπλών χρήσεων, θα ήταν μπανάνες. Μπορείτε να τις φάτε μαζί με ψωμί, να τις βάλετε σε τηγανίτες, να τις φτιάξετε παγωτό αλλά και να τις φάτε σκέτες. Επιπλέον, είναι ένα εύκολο σνακ πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα.

Όμως πολλοί τις αποφεύγουν γιατί φοβούνται ότι θα τους προσθέσουν θερμίδες. Παρόλα αυτά κάνουν λάθος, αφού οι μπανάνες αποτελούν το ιδανικό σνακ για εκείνους – και όχι μόνο- που θέλουν να χάσουν βάρος. Δείτε πώς μπορούν να επηρεάσουν την προσπάθεια σας να χάσετε κιλά.

Καταρχάς πρέπει να αναφέρουμε πως μια ώριμη μπανάνα έχει περίπου 112 θερμίδες, και αποτελείται από 0,85 γραμμάρια πρωτεΐνης, 26,4 γραμμάρια υδατανθράκων, 2 γραμμάρια ινών και 0,3 γραμμάρια λίπους. Είναι επίσης πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως κάλιο, φώσφορο, μαγνήσιο, βιταμίνη C και φολικό οξύ.

Ποια είναι τα οφέλη για την υγεία

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά που βοηθούν το σώμα με διαφορετικούς τρόπους. Δεν είναι μυστικό ότι είναι καλή πηγή καλίου, περίπου 375 χιλιοστόγραμμα ανά μπανάνα. Το κάλιο λειτουργεί σε συνεργασία με το νάτριο για τον έλεγχο της ισορροπίας υγρών στο σώμα. Επίσης η αύξηση της πρόσληψης καλίου, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων αρτηριακής πίεσης.

Οι μπανάνες περιέχουν επίσης βιταμίνη C, η οποία βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματος. Εκτός από την ενίσχυση της ανοσίας, η βιταμίνη C εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες, που είναι βλαβερές για την υγεία. Η βιταμίνη C είναι επίσης σημαντική για το δέρμα, καθώς προστατεύει τα κύτταρα του δέρματος από το οξειδωτικό στρες, υποστηρίζει την παραγωγή κολλαγόνου και βελτιώνει την ενυδάτωση.

Αν σας αρέσουν οι πράσινες μπανάνες, μπορείτε επίσης να απολαύσετε οφέλη στην υγεία του γαστρεντερικού συστήματος, καθώς η περιεκτικότητα σε άμυλο των πράσινων μπανανών τις καθιστά ιδανική πηγή καυσίμου για τα υγιή βακτήρια του εντέρου, τα οποία με τη σειρά τους βοηθούν στην πέψη και τον έλεγχο του βάρους.

Πώς ακριβώς επηρεάζουν οι μπανάνες την απώλεια βάρους

Υπάρχει μια παρανόηση ότι αυτό το φρούτο δεν είναι ιδανικό για την απώλεια βάρους, λόγω της περιεκτικότητάς του σε υδατάνθρακες. Τα φρούτα μπορούν να είναι μια υπέροχη τροφή για όσους θέλουν να χάσουν, αλλά και για όσους δεν θέλουν να χάσουν.

Η περιεκτικότητα τους σε φυτικές ίνες επιτρέπει την αργή απελευθέρωση γλυκόζης στην κυκλοφορία του αίματος, η οποία με τη σειρά της συμβάλει στον έλεγχο της όρεξης, βοηθώντας σας να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερο χρόνο. Η γλυκιά γεύση της μπανάνας προσφέρει επίσης έναν υγιή τρόπο για να ικανοποιήσει την επιθυμία σας για ζάχαρη.

Όταν πρόκειται για σνακ είναι σημαντικό να συνδυάζετε μια τροφή που περιέχει υδατάνθρακες με κάτι που περιέχει πρωτεΐνη ή υγιές λίπος. Έτσι, στην περίπτωση της μπανάνας μια καλή επιλογή είναι να τη συνδυάσετε με φυστικοβούτυρο. Η κατανάλωση μιας κουταλιάς της σούπας φυστικοβούτυρο, που περιέχει πρωτεΐνη και λίπος, θα αυξήσει τον κορεσμό.

Ποιες είναι καλύτερες: οι πράσινες μπανάνες ή ώριμες μπανάνες;

Καθώς οι μπανάνες ωριμάζουν, αυξάνεται η περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τον γλυκαιμικό δείκτη (ΓΕ). Ο ΓΕ είναι ένα μέτρο του πόσο γρήγορα ένα φαγητό προκαλεί την αύξηση του επιπέδου σακχάρου στο αίμα σας. Οι πράσινες μπανάνες έχουν χαμηλό σκορ.

Όμως ακόμη και μια ώριμη μπανάνα έχει χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη σε σύγκριση με άλλα φρούτα. Οι πράσινες μπανάνες δεν είναι απαραίτητα καλύτερες για την απώλεια βάρους από τις ώριμες μπανάνες. Η ώριμη μπανάνα θα σας δώσει μια γρήγορη ώθηση ενέργειας, ιδανική για την προπόνηση. Από την άλλη πλευρά οι πράσινες μπανάνες θα ικανοποιήσουν την πείνα σας για περισσότερες ώρες.