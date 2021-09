Καρκίνος του μαστού: Νέο φάρμακο δίνει ελπίδα σε όλες τις γυναίκες

Η φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca δίνει ελπίδα σε όλες τις γυναίκες του κόσμου με ένα νέο φάρμακο που υπόσχεται να μειώσει την εξέλιξη του όγκου στον μαστό αλλά και την πιθανότητα για θάνατο.

Λίγο πριν μπούμε στον Οκτώβριο, τον μήνα που μάς υπενθυμίζει τον καρκίνο του μαστού, με ποσοστά και στατιστικές, έρχονται εξαιρετικά νέα που αφορούν στη νόσο. Η εταιρία AstraZeneca μόλις συνέβαλε σημαντικά στην ήδη υπάρχουσα θεραπεία. Το φάρμακο Enhertu μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για θάνατο και την εξέλιξη ενός όγκους έως και 72%, συγκριτικά με το Kadcyla. Το λες και τεράστια διαφορά.

Μία κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε σε 500 γυναίκες με όγκους στο στήθος, οι οποίοι παράγουν την πρωτεΐνη HER2, συνέκρινε τα δύο φάρμακα. Ο καρκίνος αυτών των γυναικών δεν είχε ανταποκριθεί σε προηγούμενη θεραπεία. Το 75,8% των ασθενών που έλαβαν το Enhertu παρέμεινε σταθερό μετά από 1 χρόνο θεραπείας, ενώ το 34,1% παρέμεινε σταθερό με το Kadcyla. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τόσο μεγάλο όφελος σε περιπτώσεις μεταστατικού καρκίνου», τόνισε ο Dave Fredrickson, επικεφαλής στην Ογκολογία της AstraZeneca. Αλλά αν το δούμε συνολικά, ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που έλαβαν το Enhertu παρέμειναν ζωντανές μετά από 1 χρόνο.

Η σημαντική συμφωνία που έκανε η AstraZeneca

We are developing antibody drug conjugates (ADCs) to treat a range of tumour types, including breast, lung, and gastric cancers. ADCs directly deliver potent medicines to #cancer cells, while sparing healthy cells. #ESMO21 pic.twitter.com/Fcl2T8Ru8V

— AstraZeneca (@AstraZeneca) September 18, 2021