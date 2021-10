Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού

Μια σειρά μελετών δείχνει πως το εμβόλιο της Moderna είναι το πιο αποτελεσματικό στην πρόληψη της νοσηλείας εξαιτίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech δεν φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά σύμφωνα με συγκριτική ανάλυση στοιχείων από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης νόσων (CDC) των ΗΠΑ.

Το εμβόλιο της Moderna υπερτερεί σύμφωνα με τους New York Times, καθώς παρατηρείται ότι είναι πιο αποτελεσματικό και προστατευτικό για τον ανθρώπινο οργανισμό για πολλούς μήνες μετά τον εμβολιασμό. Από έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine, διαπιστώνεται ότι το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech παρέχει προστασία 88% τη στιγμή που το εμβόλιο της Moderna προστατεύει κατά 96,3%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Centers for Disease Control and Prevention, το εμβόλιο των Pfizer- BioNTech παρέχει προστασία 91% στους πλήρως εμβολιασμένους, η οποία μειώνεται στο 77% τέσσερις μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Αντίθετα, το εμβόλιο της Moderna δεν δείχνει καμία πτωτική πορεία με το πέρασμα των μηνών ως προς το τείχος προστασίας που προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό.

Σύμφωνα με το CDC, το Johnson & Johnson μειώνει κατά 71% τον κίνδυνο νοσηλείας ενώ η αποτελεσματικότητα που προσφέρει, είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τα δύο παραπάνω εμβόλια. Οι επιστήμονες τονίζουν ωστόσο, πως «όλα τα εγκεκριμένα από την FDA, εμβόλια, θωρακίζουν με παρόμοιο τρόπο τον οργανισμό κατά της νοσηλείας εξαιτίας του Covid-19».

Όλα τα παραπάνω ευρήματα στηρίχθηκαν στην αξιολόγηση του επιπέδου των αντισωμάτων και δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer, θα έπρεπε να ανησυχεί καθώς το ποσοστό προστασίας δεν απέχει πολύ από εκείνο της Moderna.

Δείτε ακόμη: Πώς o κορωνοϊός άλλαξε τη ζωή μας; Η νέα κανονικότητα μέσα από χιουμοριστικά σκίτσα