6 τροφές που μειώνουν το άγχος και σας ηρεμούν

Είναι τα επίπεδα του άγχους σας στα ύψη; Συνδυάστε ηρεμιστικές δραστηριότητες και θετική σκέψη με τις καλύτερες τροφές που μειώνουν το άγχος.

Όλοι μας κυριευόμαστε μερικές φορές από το άγχος και την αβεβαιότητα της καθημερινής ζωής. Και για να ανταπεξέλθουμε πολλοί από εμάς τείνουμε να αναζητούμε ανθυγιεινά τρόφιμα. Όμως οι πλούσια σε θερμίδες τροφές το μόνο που πετυχαίνουν είναι να μας ξεγελούν και έτσι να πιστεύουμε ότι νιώθουμε καλύτερα, ενώ στην πραγματικότητα αυτή η αίσθηση είναι παροδική.

Από την άλλη πλευρά, η συνειδητή επιλογή να τρώτε υγιεινά τρόφιμα μπορεί πραγματικά να προσφέρει αξιοσημείωτη ανακούφιση από το άγχος. Δείτε παρακάτω ποιες τροφές μπορούν να να σας ηρεμήσουν.

Λιπαρά ψαριά

Η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη είναι δύο ορμόνες που ενεργοποιούνται υπό πίεση. Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των αρνητικών επιδράσεων αυτών των ορμονών.

Ακόμη περαιτέρω, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορεί επίσης να βοηθήσουν στην ανακούφιση άλλων συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορείτε να τα βρείτε στον τόνο, στη ρέγγα, στην πέστροφα, στον σολομό.

Γιαούρτι/προβιοτικά

Η κατανάλωση γιαουρτιού με προβιοτικά είναι ευεργετική για τα επίπεδα του στρες. Μια μελέτη του 2016 διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι που έτρωγαν 100 γραμμάρια γιαουρτιού με προβιοτικά καθημερινά - ή έπαιρναν καθημερινή ένα συμπλήρωμα προβιοτικών - βίωσαν λιγότερο άγχος από εκείνους που δεν έτρωγαν .

Αυτή η δράση κατά του στρες είναι πιθανό να οφείλεται στον άξονα εντέρου-εγκεφάλου και στην ικανότητα του εντέρου να δημιουργεί νευροδιαβιβαστές που επηρεάζουν την ψυχική υγεία, όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη. Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας στο σώμα. Στην ουσία, όταν στο έντερο ευδοκιμούν τα προβιοτικά, ο εγκέφαλός σας λαμβάνει σήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε λιγότερο άγχος.

Αβοκάντο

Το αβοκάντο ένα από τα καλύτερα τρόφιμα για την ανακούφιση από το στρες. Είναι πλούσιο σε ωμέγα λιπαρά οξέα, ένα από τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά για τη μείωση του στρες.

Η λήψη της σωστής ποσότητας ωμέγα λιπαρών οξέων στη διατροφή σας παρέχει αντιφλεγμονώδη οφέλη, βοηθά στη μείωση του στρες και ενισχύει τη συνολική υγεία. Η ημερήσια επαρκής πρόσληψη ALA (άλφα-λινολενικό οξύ, μια μορφή ωμέγα-3 λιπαρών) είναι 1,6 γραμμάρια για ενήλικες άνδρες και 1,1 γραμμάρια για ενήλικες γυναίκες.

Πράσινα φυλλώδη

Χρειάζεστε έναν εύκολο, συνηθισμένο φαγητό για να μειώσετε το άγχος; Φτιάξτε μια σαλάτα πλούσια σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά για μεσημεριανό. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το λάχανο (καθώς και πολλά άλλα ωμά φρούτα και λαχανικά) καταπολεμούν το άγχος. Ως ισχυρή πηγή μαγνησίου, αυτές οι τροφές μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση των επιπέδων κορτιζόλης και αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά περιέχουν φυλλικό οξύ, το οποίο βοηθά στην παραγωγή ντοπαμίνης, της χημικής ουσίας του σώματός που μας φέρνει ευφορία.

Εσπεριδοειδή

Αρκετές μελέτες έχουν βρει ότι τα υψηλά επίπεδα βιταμίνης C μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση από το στρες. Μια διπλή τυφλή μελέτη του 2015 ανέφερε ότι η βιταμίνη C μείωσε τα επίπεδα του στρες σε συμμετέχοντες που έπαιρναν 500 χιλιοστόγραμμα την ημέρα βιταμίνης C.

Μια άλλη μελέτη του 2013 εξέτασε τη βιταμίνη C και τη βιταμίνη Ε και βρήκε σημαντική μείωση στα επίπεδα άγχους στην ομάδα της βιταμίνης C σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες.

Πλιγούρι βρώμης

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες, όπως αυτοί που υπάρχουν στη βρώμη, είναι από τις κορυφαίες τροφές που καταπολεμούν το στρες. Μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή σεροτονίνης και να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, το πλιγούρι είναι μια τροφή που μπορεί να ενεργοποιήσει τα συναισθήματα ηρεμίας.