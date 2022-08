Langya: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον νέο ιό στην Κίνα- Τα συμπτώματα και οι τρόποι μετάδοσης

O ΕΟΔΥ προχώρησε στην πρώτη ενημέρωση για τον νέο ιό που εντοπίστηκε στην Κίνα

Μερικές δεκάδες άτομα έχουν μολυνθεί μέχρι στιγμής στην Κίνα από τον νέο ιό που ονομάζεται Langya και οι φόβοι για μια ακόμη πανδημία έχουν αρχίσει να εξαπλώνονται ανά την υφήλιο.

H ασθένεια γνωστή ως «Langya henipavirus» (LayV), εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 2018 ενώ ο ΕΟΔΥ στην πρώτη του ενημέρωση για τον ιό, ανέφερε πως δεν υπάρχει λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία. H Langya μεταδίδεται από ζώο σε άνθρωπο και ο κίνδυνος για μαζικής νόσηση του πληθυσμού όλο και αυξάνεται.

Στο περιοδικό New England Journal of Medicine δημοσιεύτηκε πρόσφατα η ανίχνευση ενός νέου ιού στην Κίνα. Ο νέος ιός Langya αφορά ζωονόσο (μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο) που ανήκει στο γένος Henipavirus της οικογένειας Paramyxoviridae. Κάποιοι ιοί της συγκεκριμένης ομάδας μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή νόσο ακόμα και θάνατο σε ανθρώπους.

Ο νέος ιός ανιχνεύθηκε κατά τη διερεύνηση εμπύρετων περιστατικών με πρόσφατο ιστορικό έκθεσης σε ζώα στην περιοχή της Ανατολικής Κίνας. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε ένας γενετικά διακριτός ιός henipavirus, που ονομάστηκε Langya henipavirus (LayV). Το γονιδίωμα του LayV αποτελείται από 18.402 νουκλεοτίδια με οργάνωση γονιδιώματος που είναι παρόμοια με άλλων ιών henipavirus. Ο νέος ιός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη γενετική συγγένεια με τον ιό henipavirus Mojiang, ο οποίος απομονώθηκε από τη Νότια Κίνα.

