Ακτινίδια: 7 λόγοι που θα σας πείσουν να τα τρώτε κάθε μέρα

Γιατί το ακτινίδιο είναι μία από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορείτε να τρώτε κάθε μέρα;

Είτε το απολαμβάνετε σκέτο, είτε το προσθέτετε στη φρουτοσαλάτα, το ακτινίδιο είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τροπικά και γλυκά φρούτα. Το φωτεινό, ελκυστικό χρώμα της σάρκας του μπορεί να σας δώσει μια ιδέα για το πόσο καλά είναι αυτά τα μικρά φρούτα για την υγεία.

Όμως ακόμα και η φλούδα του ακτινίδιου αν και μπορεί να μην φαίνεται ελκυστική είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και είναι απόλυτα ασφαλής και υγιεινή για κατανάλωση — επομένως δεν χρειάζεται να την αφαιρέσετε. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition , η κατανάλωση ενός ολόκληρου ακτινιδίου συμπεριλαμβανομένου του δέρματος, παρέχει 50 τοις εκατό περισσότερες φυτικές ίνες, 32 τοις εκατό περισσότερη βιταμίνη Ε και 34 τοις εκατό περισσότερο φυλλικό οξύ (γνωστή και ως βιταμίνη Β9 ).

Οφέλη για την υγεία

Τα εντυπωσιακά οφέλη του ακτινιδίου για την υγεία σε συνδυασμό με όλους τους τρόπους προσθήκης του στις συνταγές το καθιστούν μία από τις πιο υγιεινές τροφές που μπορείτε να τρώτε κάθε μέρα. Εδώ είναι μερικά οφέλη από την κατανάλωση ακτινιδίων.

Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε βιταμίνες C και E που τονώνουν το ανοσοποιητικό

Το ακτινίδιο έχει μια γλυκιά, αναζωογονητική και ελαφρώς πικάντικη γεύση και είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C. Στην πραγματικότητα, ένα φλιτζάνι ακτινίδιο μας δίνει πάνω από το 250 τοις εκατό των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη C. Είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνη Ε. Και οι δύο βιταμίνες C και E είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών που προκαλούν ασθένειες σε όλο το σώμα.

Τα ακτινίδια περιέχουν φυτικές ίνες για υγιή πέψη

Το ακτινίδιο μπορεί να διατηρήσει την υγεία του εντέρου σας, καθώς είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες και ένζυμα που βοηθούν στην πέψη. Περιέχει τόσο διαλυτές όσο και αδιάλυτες φυτικές ίνες, συμβάλλοντας στη μείωση της χοληστερόλης και στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος.

Είναι επίσης μια πρεβιοτική τροφή, ειδικά για την οικογένεια των βακτηρίων των γαλακτοβακίλλων. Τα πρεβιοτικά είναι ένας τύπος ινών που λειτουργούν ως τροφή για τα υγιή βακτήρια στο μικροβίωμα του εντέρου, βοηθώντας τα να ευδοκιμήσουν. Επιπλέον, το ακτινίδιο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε ακτινιδίνη, ένα ένζυμο που βοηθά το σώμα να αφομοιώσει διάφορους τύπους πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στο κρέας , τη γλουτένη , τους ξηρούς καρπούς και τα όσπρια. Αυτό το καθιστά το τέλειο σνακ, επιδόρπιο ή χωνευτικό μετά το δείπνο.

pexels

Τα ακτινίδια παρέχουν ισχυρές φυτικές ενώσεις

Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στη μείωση της φλεγμονής στο σώμα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή της ομάδας φυτικών ενώσεων, ιδιαίτερα λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτές οι ενώσεις έχει βρεθεί ότι ενισχύουν την υγεία των ματιών , του εγκεφάλου, της καρδιάς, του ήπατος και του δέρματος ενώ συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία .

Τα ακτινίδια έχουν βιταμίνη Κ για την υποστήριξη της φυσιολογικής πήξης του αίματος

Πλούσιο σε βιταμίνη Κ , το ακτινίδιο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της υγιούς πήξης του αίματος σε όλο το σώμα. Ενώ η υπερβολική πήξη μπορεί να είναι επικίνδυνη, η τακτική λειτουργία της πήξης είναι ζωτικής σημασίας για το σώμα. Επιπλέον, η βιταμίνη Κ μας βοηθά να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε υγιή οστά.

Τα ακτινίδια είναι πλούσια σε μέταλλα, κάλιο και χαλκό

Το κάλιο είναι ένας σημαντικός ηλεκτρολύτης στο σώμα που μας βοηθά να διατηρήσουμε την υγιή ισορροπία των υγρών. Αυτή η ισορροπία σημαίνει ότι τα κύτταρά μας θα έχουν φυσιολογικά επίπεδα υγρών και η αρτηριακή μας πίεση θα είναι ρυθμισμένη. Επίσης ο χαλκός συνεργάζεται με τον σίδηρο για να σχηματίσει ερυθρά αιμοσφαίρια στο σώμα.

unsplash

Τα ακτινίδια βοηθούν στην υγεία της καρδιάς

Ο συνδυασμός της θετικής επίδρασης των διαλυτών φυτικών ινών του ακτινιδίου στα επίπεδα χοληστερόλης, σε συνδυασμό με την εξισορρόπηση των υγρών καθιστά αυτό το αρωματικό τροπικό φρούτο μια εξαιρετική τροφή για την υγεία της καρδιάς. Επιπλέον, αν και μικρή, μια μελέτη διαπίστωσε ότι τρώγοντας τρία ακτινίδια την ημέρα, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν χαμηλότερη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με την κατανάλωση ενός μήλου την ημέρα. Ίσως είναι καιρός να αλλάξουμε αυτή την πανάρχαια έκφραση «ένα μήλο την ημέρα σε ένα ακτινίδιο την ημέρα».

Τα ακτινίδια περιέχουν σεροτονίνη και μπορεί να προάγουν τον καλύτερο ύπνο

Το ακτινίδιο μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να έχετε πιο ξεκούραστο ύπνο. Αυτό το φρούτο είναι πλούσιο σε σεροτονίνη , έναν νευροδιαβιβαστή που είναι ο πρόδρομος της μελατονίνης, της κύριας ορμόνης που βοηθάει τον ύπνο. Αν και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, μια μικρή μελέτη εξέτασε την επίδραση του ακτινιδίου στον ύπνο σε 24 ενήλικες σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση δύο ακτινιδίων μία ώρα πριν τον ύπνο συσχετίστηκε με σημαντικά βελτιωμένο συνολικό χρόνο ύπνου και ικανότητα να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα (έναρξη ύπνου).