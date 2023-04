Να τι θα συμβεί αν τρώτε κάθε μέρα φράουλες

Οι φράουλες είναι ένα εμβληματικό καλοκαιρινό φρούτο και αποδεικνύεται ότι μπορεί να είναι και ο πιο γλυκός τρόπος για να παραμείνετε υγιείς

Καταρχάς οι φράουλες είναι πλούσιες σε βιταμίνη C. Οκτώ μέτριες φράουλες περιέχουν το 160% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας - την ποσότητα που συνιστά η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να τρώτε κάθε μέρα. Αυτή είναι περισσότερη βιταμίνη C από ό,τι παίρνετε από ένα πορτοκάλι, το φρούτο που φημίζεται για τη C.

Οι φράουλες είναι επίσης πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, τα οποία προστατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά. Το κύριο αντιοξειδωτικό στις φράουλες είναι η ανθοκυανίνη, η οποία δίνει στο φρούτο το χρώμα του. Η ποσότητα της ανθοκυανίνης στις φράουλες αυξάνεται καθώς ωριμάζει ο καρπός. Έτσι, όσο πιο κόκκινο είναι το φρούτο, τόσο περισσότερα αντιοξειδωτικά περιέχει.

Οι φράουλες έχουν επίσης φυτικές ίνες και πολλές άλλες σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, όπως μαγγάνιο, κάλιο και φυλλικό οξύ. Και οι φράουλες έχουν λιγότερη φυσική ζάχαρη από άλλα δημοφιλή φρούτα όπως τα μήλα και οι μπανάνες.

Τι θα συμβεί εάν τρώτε φράουλες κάθε μέρα

Θα προστατέψετε τον εγκέφαλό σας

Καθώς ο εγκέφαλός σας γερνά, μπορεί να χάσει μέρος της νοητικής του ευκρίνειας. Αλλά σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση φράουλας προστατεύει τις επεξεργαστικές δυνάμεις του εγκεφάλου σας καθώς μεγαλώνετε.

Η μελέτη Nurses' Health Study μέτρησε τη λειτουργία του εγκεφάλου σε περισσότερους από 16.000 συμμετέχοντες σε διάστημα έξι ετών. Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν περισσότερα βατόμουρα και φράουλες είχαν λιγότερη γνωστική έκπτωση – οι ικανότητες σκέψης και επεξεργασίας δεν εξασθένησαν τόσο πολύ. Είχαν την εγκεφαλική δύναμη κάποιου έως και δυόμισι χρόνια νεότερου.

Σε περισσότερα καλά νέα για τους λάτρεις της φράουλας: Τα αποτελέσματα του προγράμματος Rush Memory and Aging Project έδειξαν ότι οι άνθρωποι που έτρωγαν φράουλες είχαν 34% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν νόσο του Αλτσχάιμερ .

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα προστατευτικά αποτελέσματα οφείλονται στα αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα κύτταρα. Ορισμένα από τα αντιοξειδωτικά στις φράουλες μειώνουν επίσης τη συστηματική φλεγμονή, που είναι βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της νόσου του Αλτσχάιμερ .

Ενισχύεται το ανοσοποιητικό σας σύστημα

Οι φράουλες είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C (ασκορβικό οξύ), την οποία πρέπει να λαμβάνετε από τα τρόφιμα, καθώς το σώμα σας δεν μπορεί να την παράγει. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν αρκετή από αυτή τη βιταμίνη αναπτύσσουν σκορβούτο, μια ασθένεια που προκαλεί αιμορραγία, μώλωπες και αναιμία .

Η βιταμίνη C παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επούλωση των πληγών. Και μπορεί να αποτρέψει και να θεραπεύσει αναπνευστικές και συστηματικές λοιμώξεις. Έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C αυξάνει την παραγωγή:

Τ-κυττάρων, τα οποία απομακρύνουν μολυσμένα και καρκινικά κύτταρα.

Β-κυττάρων, τα οποία δημιουργούν αντισώματα, ώστε το σώμα σας να μπορεί να αμυνθεί καλύτερα από τα μικρόβια στο μέλλον.

Η βιταμίνη C είναι επίσης αντιφλεγμονώδης, μειώνοντας την απόκρισή σας στο στρες που προκαλείται από ασθένεια ή απλώς από την πολυάσχολη ζωή. Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να πούμε εάν η βιταμίνη C μπορεί να αποτρέψει το κρυολόγημα και τη γρίπη. Και μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο να επιλέγετε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C όπως οι φράουλες αντί των συμπληρωμάτων βιταμίνης C, καθώς λαμβάνετε πρόσθετα οφέλη για την υγεία.

Προστατεύεται την υγεία της καρδιάς

Η έρευνα δείχνει ότι οι φράουλες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη πολλών καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικό, καθώς και σε διαβήτη, ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα καρδιακών παθήσεων.

Μειώνεται η φλεγμονή

Η εκτεταμένη εσωτερική φλεγμονή συμβάλλει σε πολλαπλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων. Παράγοντες του τρόπου ζωής όπως η διατροφή, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα και το κάπνισμα μπορεί να οδηγήσουν σε φλεγμονή.

Η κατανάλωση περισσότερων φραουλών είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να ενισχύσετε την υγεία της καρδιάς σας. Αυτό συμβαίνει επειδή τα αντιοξειδωτικά στις φράουλες είναι οι ανθοκυανίνες, γνωστές για τις αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις τους.

Οι φράουλες είναι μια εξαιρετική προσθήκη σε μια υγιεινή διατροφή, ειδικά όταν τις τρώτε μόνες. Είναι νόστιμες, πλούσιες σε ωφέλιμα θρεπτικά συστατικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη.