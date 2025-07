Εμμηνόπαυση και καρδιά: Ποιες συνήθειες μειώνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας στις γυναίκες

Αυτές οι συνήθειες μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακής νόσου κατά την εμμηνόπαυση.

Όλες οι γυναίκες μεταξύ 45 και 55 ετών θα περάσουν από την εμμηνόπαυση — μια ορμονική αλλαγή που σηματοδοτεί το τέλος του εμμηνορροϊκού κύκλου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο γυναίκες παγκοσμίως θα βρίσκονται στην εμμηνόπαυση το 2025. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για αρκετές παθήσεις, όπως οστεοπόρωση, παχυσαρκία, κατάθλιψη, ακράτεια ούρων, διαταραχές ύπνου και καρδιοπάθειες.

Στα τέλη των 40, γύρω από τη μετάβαση στην εμμηνόπαυση, οι γυναίκες υφίστανται πολλές σημαντικές αλλαγές στην καρδιαγγειακή τους υγεία. Υπάρχει αύξηση του σπλαχνικού λίπους, που γνωρίζουμε ότι έχει επιπτώσεις στην καρδιά. Υπάρχει αύξηση στον κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις από τους εξής πέντε παράγοντες: Περίμετρος μέσης, γλυκόζη, τριγλυκερίδια, HDL (καλή χοληστερόλη) και αρτηριακή πίεση. Υπάρχουν επίσης αλλαγές στην αγγειακή υγεία, με αυξημένο πάχος και σκληρότητα στην καρωτίδα. Και λόγω των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, ο ύπνος μπορεί επίσης να διαταραχθεί.

Life ’ s Essential 8 για την υγεία

Σε μια μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα υγείας από περίπου 3.000 γυναίκες που συμμετείχαν στη μελέτη SWAN (Study of Women’s Health Across the Nation), μια μακροχρόνια έρευνα για τη μέση ηλικία των γυναικών που ξεκίνησε το 1996. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα σκορ LE8 των συμμετεχουσών στην αρχή (γύρω στα 46 έτη) και στο μέλλον. Το LE8 περιλαμβάνει οκτώ συγκεκριμένες συμπεριφορές και παράγοντες υγείας για την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής κατάστασης ενός ατόμου:

Περισσότερη σωματική δραστηριότητα

Έλεγχος χοληστερόλης

Ισορροπημένη διατροφή

Ποιοτικός ύπνος

Έλεγχος αρτηριακής πίεσης

Έλεγχος σακχάρου αίματος

Διατήρηση υγιούς βάρους

Διακοπή καπνίσματος

Τα οκτώ στοιχεία που εντοπίζει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία ως σχετιζόμενα με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου είναι ήδη καλά εδραιωμένα. Αυτό που παραμένει ασαφές είναι το πόσο τα εφαρμόζουν οι γυναίκες στη μέση ηλικία. Γενικά η μετάβαση στην εμμηνόπαυση είναι ένα κρίσιμο σημείο καμπής, όπου οι γυναίκες βιώνουν αλλαγές σε πολλά από τα στοιχεία του LE8. Γι αυτό και είναι σημαντικό να προσπαθούν να αντισταθμίσουν αυτές τις αλλαγές για να προστατεύσουν την καρδιαγγειακή τους υγεία τα επόμενα χρόνια.

Μόνο 1 στις 5 γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχει ιδανικό σκορ καρδιακής υγείας

Στο τέλος της μελέτης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τέσσερα στοιχεία του LE8 — έλεγχος σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, ποιότητα ύπνου και κάπνισμα— ήταν οι βασικοί παράγοντες που καθόριζαν τον μελλοντικό κίνδυνο καρδιοπαθειών. Αυτό το εύρημα είναι σημαντικό γιατί αναδεικνύει βασικούς τομείς... που μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στη μελλοντική καρδιαγγειακή υγεία των γυναικών. Ωστόσο, η μελέτη δεν εξέτασε αν η στοχευμένη παρέμβαση σε αυτούς τους παράγοντες οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι η εστίαση σε άλλους. Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα για μελλοντικές κλινικές μελέτες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι μόνο μία στις πέντε γυναίκες στην εμμηνόπαυση έχει ιδανικό σκορ στο LE8.

Freepik

Καθώς η καρδιοπάθεια παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες, η αναγνώριση και ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην υγεία τους τα επόμενα χρόνια. Οι μελλοντικές προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα πρέπει να επικεντρωθούν στην αύξηση της ενημέρωσης και στη χάραξη δημόσιας πολιτικής που να προάγει τις υγιεινές καρδιολογικές συνήθειες στις γυναίκες κατά την περιεμμηνόπαυση.

Πώς επηρεάζει η εμμηνόπαυση την καρδιακή υγεία

Η μείωση της παραγωγής οιστρογόνων είναι η αρχή όλων των φυσιολογικών αλλαγών σε κυτταρικό επίπεδο. Υπάρχει μειωμένη διαθεσιμότητα νιτρικού οξειδίου, αύξηση της φλεγμονής, και αλλαγές στη σκληρότητα και τον τόνο των λείων μυών των αγγείων. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της πίεσης, αύξηση της κακής χοληστερόλης και μείωση της καλής, αύξηση βάρους, κατάθλιψη και στρες, εξάψεις και διαταραχές ύπνου, που με τη σειρά τους επηρεάζουν την καρδιακή υγεία. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κατανοούμε πλέον πως τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων γύρω από την εμμηνόπαυση παίζουν σημαντικό ρόλο στα καρδιολογικά αποτελέσματα. Αφού καθορίσαμε αυτή τη σύνδεση, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε πότε και πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία για καλύτερα αποτελέσματα.

Ξέρουμε ήδη ότι δεν αρκεί απλώς η ορμονοθεραπεία, αν και βοηθά σε ορισμένες γυναίκες όταν γίνεται την κατάλληλη στιγμή, αλλά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρεθούν άλλες παρεμβάσεις και θεραπείες που να λειτουργούν σε αυτό το προ- και περιεμμηνοπαυσιακό περιβάλλον.

Τέλος η σύνδεση μεταξύ των σκορ LE8 και της καρδιακής υγείας και του ύπνου μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα για παρεμβάσεις ύπνου και πώς οι αλλαγές στα σκορ του LE8 επηρεάζουν την καρδιά. Διότι το να θεραπεύσεις τον ύπνο σημαίνει πολλά περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε- συνεπάγεται την αντιμετώπιση όσων προκαλούν τις διαταραχές ύπνου στις περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, όπως οι εξάψεις, η κατάθλιψη, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα κ.ά., που επηρεάζουν την ικανότητα να κοιμηθούν ή να μείνουν σε ύπνο για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.