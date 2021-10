Πείτε μας το ζώδιό σας, να σας πούμε ποια σειρά να ξεκινήσετε

Αν η αγαπημένη σας συνήθεια είναι το binge watching και δεν σας ξεφεύγει καμία σειρά, το πιθανότερο είναι ότι έχετε ήδη δει όλη τη λίστα.

Αν βρίσκεστε όμως στην αναζήτηση της επόμενης σειράς και δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε, το ζώδιο (ή και ο ωροσκόπος) σας μπορεί να σας διαφωτίσει και να σας πει ποια είναι η ιδανική σειρά για τη δική σας ψυχοσύνθεση. Δεν το λέμε εμείς, αλλά τα άστρα.

Κριός

Το πιο παθιασμένο, φιλόδοξο, ανεξάρτητο και ανταγωνιστικό ζώδιο θα εκτιμήσει σίγουρα το Succession. Στη δραματική σειρά του HBO, παρακολουθούμε την οικογένεια Roy, που ελέγχει έναν μιντιακό κολοσσό. Όσο ο πατέρας της οικογένειας σκέφτεται το μέλλον, τα υπόλοιπα μέλη παλεύουν να πάρουν την εξουσία και τον έλεγχο.

Ταύρος

Σειρά με χρήματα, καριέρα και αγάπη. Αυτή είναι η ιδανική συνταγή για έναν Ταύρο. Και θα την βρει στο Suits, τη σειρά που ανέδειξε τη Meghan Markle. Μία ομάδα δικηγόρων μπαίνει σε μάχη για την εξουσία, όταν μπαίνει στην εταιρία ένας νέος συνεργάτης. Έρωτες, προδοσίες και παιχνίδια ελέγχου.

Δίδυμοι

Όπου υπάρχει plot twist και ανατροπή, εκεί θα βρείτε έναν Δίδυμο. Η φανταστική σειρά Behind Her Eyes μας σύστησε την κόρη του Bono και ένα ψυχολογικό θρίλερ με τρομερές ανατροπές.

Καρκίνος

Η νέα dark κωμωδία του Netflix ακολουθεί μία νέα γυναίκα που αναλαμβάνει Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο που εργαζόταν ως καθηγήτρια. Ταυτόχρονα, προσπαθεί να βελτιώσει τη σχέση με την κόρη της, να προσεγγίσει τον μεγάλο της έρωτα και να βρει τις ισορροπίες στη δουλειά. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο από το "The Chair" για έναν Καρκίνο;

Λέων

Ο περιπετειώδης και έξω καρδιά Λέων θέλει να δει κάτι τολμηρό αλλά και fabulous μαζί. Το "Pose" θα σας δώσει το απαραίτητο δράμα και ατάκες για να περάσετε σωστά το Σαββατοκύριακό σας.

Παρθένος

Οι Παρθένοι εκτιμούν πάρα πολύ την αξία της φιλίας και λατρεύουν τις κωμωδίες που έχουν όμως και μερικές δραματικές στιγμές. Η σειρά "Grace and Frankie" δεν χρειάζεται συστάσεις. Η Jane Fonda και η Lily Tomlin αρκούν για να δείτε 7 ολόκληρους κύκλους στο Netflix.

Ζυγός

Ο δίκαιος ισορροπιστής του ζωδιακού θα εκτιμήσει τη σειρά "Dear White People". Μία ομάδα μαύρων μαθητών στο Winchester University χρησιμοποιεί την ειρωνεία, την ωμή αλήθεια και το χιούμορ για να φωτίσει τον ρατσισμό που υπάρχει ακόμα στην κοινωνία.

Σκορπιός

Ο μέσος Σκορπιός είναι μυστηριώδης, κλειστός αλλά τρομερά παθιασμένος με ό,τι κάνει. Αυτά είναι και τα χαρακτηριστικά της σειράς που έπεισε τους θεατές να ξεκινήσουν σκάκι, σε όλο τον κόσμο. Το "The Queen's Gambit" θα σας καθηλώσει.

Τοξότης

Ο εξωστρεφής, αισιόδοξος και ταξιδιάρης Τοξότης θα λατρέψει και τους 2 κύκλους του "Outer Banks". Χημεία μεταξύ των χαρακτήρων, κυνήγι θησαυρού, χιούμορ και μπόλικο μυστήριο.

Αιγόκερως

Ο κλασικός, παραδοσιακός και σοβαρός Αιγόκερως δεν θα μπορέσει να αντισταθεί στη γοητεία των Peaky Blinders, τη διαβόητη συμμορία που θα κάνει τα πάντα για να ανέλθει κοινωνικά. Πειθαρχία αλλά και πάρα πολύ στιλ.

Υδροχόος

Αξίζετε μία fun, γλυκιά και έξυπνη σειρά σαν το Ted Lasso. Ο πρωτάρης προπονητής ποδοσφαίρου μίας μικρής τοπικής ομάδας κάνει το καλύτερο που μπορεί, χρησιμοποιώντας κυρίως θετική ψυχολογία. Ό,τι κάνει και ένας Υδροχόος με τον περίγυρό του δηλαδή.

Ιχθύς

Ο γλυκός και ονειροπόλος Ιχθύς λατρεύει τις οικογενειακές σειρές με βιώματα που σε εξελίσσουν και σε οδηγούν στο να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Το Never Have I Ever ακολουθεί τη ζωή μίας Ινδοαμερικανής έφηβης, σε παραγωγή της υπέροχης Mindy Kaling.