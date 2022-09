Τα 4 ζώδια που είναι πιο δύσκολο να τα αγαπήσεις

Μπορεί να ξεκινήσουν όλα ρόδινα και ωραία με τα παρακάτω ζώδια, αλλά συνήθως τα love stories τους δεν κρατάνε και πολύ

"You've got to show me love", που λέει και το τραγούδι, αλλά είναι και μερικοί που αφήνουν; Δεν αφήνουν, να τους δείξεις αγάπη. Όσο καλές προθέσεις και να έχεις, όσο και να θες να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό σε μια σχέση, κάπου... κάποτε, θα έχεις συναντήσει και εκείνον ή εκείνη, που θέλει λίγη περισσότερη αγάπη καταβάθος και απλά θα το δείχνει με όλους τους λάθος τρόπους.

Ή μπορεί πολύ απλά να έχει δυσανεξία στην αγάπη. Να μην θέλει έρωτες και συναισθηματισμούς... Κι' όμως συμβαίνουν και αυτά, πολύ πιο συχνά απ' όσο νομίζεις. Οι λόγοι που κάποιος μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να αγαπηθεί, μπορεί να είναι πολλοί. Αλλά για καλή σου τύχη, η αστρολογία και τα ζώδια έχουν κάποιους λόγους, οι οποίοι βασίζονται σε χαρακτηριστικά, τα οποία κάνουν το κάθε άτομο να είναι πολύ δύσκολο να δεχτεί την αγάπη που θες να προσφέρεις.

Μεταξύ μας, εσύ μη το βάζεις κάτω... Μοίρασε απλόχερα αγάπη και όπου δεις τα παρακάτω ζώδια και χαρακτηριστικά, έχε λίγο τον νου σου παραπάνω:

Παρθένος

Εάν μπλέξεις με Παρθένο θα πρέπει να είσαι έτοιμη να «μπεις και σε κουτάκια». Αν δεν είσαι άνθρωπος του προγράμματος, θα έχεις μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μπορεί να σου άρεσε, να ερωτεύτηκες, να ένιωσες μια ακαταμάχητη έλξη, αλλά αυτό θα είναι μόνο για λίγες… μέρες. Έτσι και τον γνωρίσεις καλύτερα και δεις από κοντά το πόσο ψυχαναγκαστικός είναι, θα θελήσεις να πεις ένα «άντε στο καλό και μην μας γράφεις».

Τοξοτης

Ο Τοξότης στην αρχή είναι ενδιαφέρων τύπος. Είναι περιπετειώδης, του αρέσουν τα ταξίδια, έχει εμπειρίες και είναι και καλός στο φλερτ του. Καλά όλα αυτά, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όταν θα αρχίσει να σε τρέχει παντού και να θέλει συνεχόμενα να είναι στην «κίνηση», θα αγανακτήσεις. Πραγματικά δεν μπορούν να μείνουν σε ένα μέρος ή στο σπίτι και αν εσύ θες κάτι διαφορετικό δεν θα σε αφήσουν σε ησυχια. Άσε που τους πιάνουν οι κρίσεις τους περί ελευθερίας και ανεξαρτησίας κτλ. Και κάπου εκεί είναι που εσύ φεύγεις και ακόμα… φεύγεις γιατί δεν αντέχεται όλη αυτή η συμπεριφορά.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ένα άτομο φιλικό και πρόσχαρο. Στην αρχή, μάλιστα, είναι πολύ πιθανό να είστε φίλοι και μετά να γίνετε εραστές. Γενικά, είναι ανεξάρτητος και δεν ανοίγεται εύκολα στους άλλους, γιατί φοβάται την προδοσία και την εγκατάλειψη. Και επειδή συνήθως ότι φοβάσαι το παθαίνεις, είναι πολύ πιθανό κάποια στιγμή να του έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Επειδή λοιπόν την «πάτησε» μια, θα κάνει τα πάντα για να μην την ξαναπατήσει. Θα είναι στρείδι στην σχέση σας, δεν θα ανοιχτεί όσο πρέπει και πάντα θα κρατά τόσες αποστάσεις όσες χρειάζεται, ώστε αν χωρίσετε να μην πέσει και στα πατώματα.