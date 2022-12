Ψυχρή Πανσέληνος: Τι θα φέρει η τελευταία του 2022 στο ζώδιό σου

Θα φωτίσει τον ουρανό στις 8 Δεκεμβρίου

Η τελευταία πανσέληνος του 2022 έρχεται σε λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 8 Δεκεμβρίου και θα φέρει πολλές αλλαγές σε κάθε ζώδιο. Αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη του έτους και θα είναι ορατή μέχρι και το πρωί της επόμενης ημέρας.

Η πανσέληνος του Δεκεμβρίου έχει υψηλή τροχιά στον ουρανό, πράγμα που σημαίνει ότι θα βρίσκεται πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους. Έχει επίσης ονομαστεί Long Night Moon (Mohican), καθώς ανατέλλει κατά τις «μεγαλύτερες» νύχτες του χρόνου, που είναι κοντά στο χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου.

Το συγκεκριμένο όνομα μεταφέρει τις παγερές συνθήκες αυτής της εποχής του χρόνου, αλλά χρησιμοποιείται κι επειδή η Πανσέληνος του Δεκεμβρίου λάμπει πάνω από τον ορίζοντα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις περισσότερες πανσελήνους. Άλλα ονόματα περιλαμβάνουν το Moon When the Deer Shed Their Antlers (Ντακότα) και το Little Spirit Moon (Anishinaabe).

Exactly When To See Next Week’s Full ‘Cold Moon’ Rise Then Suddenly Eclipse Mars https://t.co/YrgUX6P180 pic.twitter.com/6QsAYWEG0P December 1, 2022

Πώς θα επηρεάσει το ζώδιό σου

Κριός

Η Ψυχρή Πανσέληνος φέρνει πολλές αλήθειες στην επιφάνεια και δεν αποκλείεται να μάθεις κάτι που σου κρατούσαν μυστικό εδώ και καιρό από το οικείο περιβάλλον σου. Πολλές καταστάσεις ξεκαθαρίζουν και το φεγγάρι σε γεμίζει με δυναμισμό και ανανέωση.

Ταύρος

Η Πανσέληνος είναι αρκετά βοηθητική για το ζώδιό σου καθώς θα σε βγάλει από άβολες καταστάσεις και θα φέρει κοντά σου πρόσωπα που θα σου κάνουν καλό. Μην αμελείς την οικογένειά σου και φρόντισε να περνάς πιο εποικοδομητικό χρόνο μαζί της γιατί το νέο φεγγάρι φέρνει στην επιφάνεια παράπονα και συγκρούσεις.

Δίδυμοι

Είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλεις τον εαυτό σου σε προτεραιότητα και να γίνεις και πάλι η ψυχή της παρέας. Η Πανσέληνος θα σε γεμίσει με αισιοδοξία και θα επιστρέψει τη δημιουργικότητα και τη χαμένη σου διάθεση.

Καρκίνος

Καλό είναι να εμπιστευτείς το ένστικτό σου αυτή την περίοδο και να στηριχθείς στις δυνάμεις σου χωρίς να αγχώνεσαι για το μέλλον. Εστίασε στο self care και μην παραμελείς τις ανάγκες σου, ούτε τα πρόσωπα που βρίσκονται στη ζωή σου.

Λέων

Θα νιώσεις πολλή αυτοπεποίθηση με τη νέα Πανσέληνο και θα πιστέψεις ότι μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Οι άλλοι θα στηριχθούν επάνω σου και μάλλον δεν θα τους απογοητεύσεις.

Παρθένος

Κάνε ένα βήμα πίσω στην φορτωμένη σου καθημερινότητα και βάλε σε προτεραιότητα την ξεκούραση. Πάρε ένα ρεπό, κάνε ένα διάλειμμα, πήγαινε μια εκδρομή. Με λίγα λόγια, εστίασε σε σένα και την υγεία σου, σωματική και ψυχική.

Ζυγός

Η Πανσέληνος σε φέρνει αντιμέτωπο με όσα δεν θες να δεις ξεκάθαρα εδώ και καιρό και σε βοηθάει να κάνεις καλύτερες επιλογές. Παράλληλα θα φέρει περισσότερη ισορροπία σε διάφορους τομείς της ζωής σου.

pexels

Σκορπιός

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στη ζωή σου και πολλές ευχάριστες εκπλήξεις που αφορούν κυρίως τα εργασιακά και τα αισθηματικά. Μέχρι τότε, κράτα κοντά σου λίγα και καλά άτομα που δεν έχουν σκοπό να σε βλάψουν.

Τοξότης

Η Πανσέληνος που έρχεται, θα σε γεμίσει με υπερβολική αυτοπεποίθηση που θα σε οδηγήσει σε λάθη. Καλό είναι να σκεφτείς λοιπόν δύο φορές πριν πάρεις μια σοβαρή απόφαση και να προσπαθήσεις να ελέγξεις όσο μπορείς, την παρορμητικότητά σου.

Αιγόκερως

Το μέλλον σού επιφυλάσσει εξαιρετικές ευκαιρίες ανέλιξης αλλά προς το παρόν δείξε υπομονή σε θέματα και υποθέσεις που έχουν κολλήσει και δεν προχωρούν. Η Πανσέληνος έρχεται με δώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Υδροχόος

Πρέπει να δείξεις προσοχή υπό την επιρροή της πανσελήνου σχετικά με το ποιους επιλέγεις να έχεις κοντά σου. Δεν αποκλείεται να απογοητευτείς από μια σχέση ή συνεργασία γι' αυτό καλό είναι να είσαι ψυχικά προετοιμασμένος.

Ιχθείς

Η Πανσέληνος αυτή ζητάει να δείξεις προσοχή σε επαγγελματικά θέματα αλλά και καταστάσεις που αφορούν την οικογένειά σου. Κάνε προσεκτικές κινήσεις και σίγουρα μην ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου γιατί θα είναι απατηλό.