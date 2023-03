Πώς να καταλάβεις ότι σε θέλει, σύμφωνα με τα ζώδια

Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται, κι η αστρολογία δεν πέφτει ποτέ έξω. Όλοι το ξέρουν αυτό

Λένε πως ο έρωτας και ο βήχας, δεν κρύβονται. Και είναι αλήθεια - όταν οι φίλοι μας ερωτεύονται, το φωνάζουν χωρίς να πουν λέξη. Ακόμη κι όταν το αρνούνται, το βλέπουμε ξεκάθαρα. Όπως συμβαίνει με όλους, έτσι και με εμάς - ίσως, μάλιστα, προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας πως δε νιώθουμε τίποτα, απλώς για να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας.

Παρακάτω, θα δούμε πώς να καταλάβεις ότι σε θέλουν, σύμφωνα με το ζώδιό τους. Η αστρολογία δεν πέφτει ποτέ έξω, άλλωστε.

Οι Κριοί σχολιάζουν καρδιές κάτω από όλα τα IG posts σου.

Οι Ταύροι βρίσκουν δικαιολογίες για να σε αγγίξουν.

Οι Δίδυμοι σου λένε ξεκάθαρα ότι τους αρέσεις.

Οι Καρκίνοι δεν μπορούν ούτε να σε κοιτάξουν στα μάτια, από αμηχανία.

Οι Λέοντες θα σου τραγουδήσουν το I Will Always Love You σε καραόκε πάρτι, ενώ σε κοιτούν στα μάτια.

Οι Παρθένοι θα πέσουν πάνω σου τυχαία, σίγουρα 3 φορές την εβδομάδα.

Οι Ζυγοί θα το πουν σε όλους εκτός από εσένα, ελπίζοντας να το μάθεις.

Οι Σκορπιοί σου δείχνουν τρυφερότητα.

Οι Τοξότες σε χρησιμοποιούν για κακά αστεία.

Οι Αιγόκεροι κάνουν ώρες να σου απαντήσουν επειδή διαβάζουν ξανά και ξανά τι έστειλες.

Οι Υδροχόοι σε καλούν να δείτε μαζί ταινία.

Οι Ιχθείς σε ρωτούν τι ώρα γεννήθηκες, για να βρουν τον ωροσκόπο σου.